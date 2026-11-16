Кіану Рівз і Шарліз Терон зіграли двох людей, які навряд чи могли б закохатися одне в одного. Однак випадкова зустріч і незвичайна домовленість змінили їхні життя. Розповідаємо, про що фільм "Солодкий листопад", чим особлива ця історія та чому вона ідеально пасує для осіннього вечора.

Листопад – час для затишних вечорів і хорошого кіно. Саме такою стрічкою є "Солодкий листопад" із Кіану Рівзом і Шарліз Терон. 24 Канал розповідає, про що фільм та чому його варто передивитися восени.

Про що фільм "Солодкий листопад"

У центрі сюжету – Нельсон Мосс і Сара Дівер, яких зіграли Кіану Рівз і Шарліз Терон. Вони знайомляться випадково, коли обоє складають іспит на водійські права. Нельсон – амбітний рекламний менеджер, який звик постійно працювати, поспішати й думати насамперед про кар'єру. Сара ж зовсім інша: вона цінує прості радощі, не женеться за успіхом і намагається допомагати людям змінювати життя.

Після знайомства жінка пропонує Нельсону незвичайну угоду: провести разом листопад, не даючи одне одному обіцянок і не плануючи спільного майбутнього. Сара хоче допомогти чоловікові подивитися на світ інакше, навчити його радіти звичайним речам і не витрачати все життя на роботу. Спочатку Нельсон сприймає цю пропозицію скептично, але поступово звикає до нового ритму життя та закохується в Сару.

Кадр з фільму "Солодкий листопад" / IMDb

Однак за її легкістю та безтурботністю приховується таємниця, яка змінить усе. І коли почуття стають дедалі сильнішими, героям доводиться зіткнутися з обставинами, до яких вони не були готові.

Кадр з фільму "Солодкий листопад" / IMDb

Чому "Солодкий листопад" варто передивитися восени

Кадр з фільму "Солодкий листопад" / IMDb

Кіно, яке особливо пасує листопаду. Дощові вулиці, затишна квартира, прогулянки та романтична атмосфера Сан-Франциско створюють настрій, який хочеться відчути саме восени. Назва фільму тут теж невипадкова: листопад стає для героїв особливим місяцем, який назавжди змінює їхні життя.

Кіану Рівз і Шарліз Терон в одній історії. Актори вже працювали разом у фільмі "Адвокат диявола", який вийшов у 1997 році. У "Солодкому листопаді" вони знову зустрілися на екрані, але цього разу постали в образах закоханих. Їхні персонажі дуже різні, і саме ця протилежність стає однією з основ сюжету.

Нагадування про те, що важливо не лише працювати. Нельсон звик вимірювати успіх кар'єрою, грошима та досягненнями. Знайомство із Сарою змушує його переосмислити звичний спосіб життя. Фільм нагадує, що іноді варто зупинитися, провести час із близькими та звернути увагу на речі, які раніше здавалися неважливими.

Мелодрама, яка змушує замислитися. За романтичною історією ховається непроста розповідь про швидкоплинність часу, втрату та бажання бути поруч із людиною, яку любиш. Це не та стрічка, після якої залишається лише легкий настрій, адже фінал може неабияк розчулити.

"Солодкий листопад": дивіться трейлер фільму онлайн

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