Спін-оф "Мандалорця" про Бобу Фетта отримав офіційну дату прем'єри

Серіал "Книга Боби Фетта" почне виходити на стримінговому сервісі Disney Plus вже вкінці 2021 року. Це спін-оф "Мандалорця", присвячений пригодам мисливця за головами Боби Фетта.

Дата прем'єри серіалу "Книга Боби Фетта"

Серіал вийде ексклюзивно на стримінгу Disney Plus 29 грудня 2021 року. Кількість епізодів у першому сезоні наразі невідома. Студія Disney лише показала перший постер серіалу з датою прем'єри.

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Його історія лише починається – так підписали публікацію на сторінці Disney Plus у соцмережі Facebook.

Про що розкажуть у серіалі "Книга Боби Фетта"

Головними героями серіалу будуть сам Боба і снайпер Фенек Шанд, врятована Феттом в одному з епізодів "Мандалорця". Шоу розповість про те, як Фетт і Шанд повернулися на Татуїн і спробували захопити території, якими давним-давно керував Джабба Гатт і його синдикат.

Що відомо про знімання серіалу

Роль Боби Фетта зіграє Темуера Морісон, який зіграв Фетта у "Мандалорці". Раніше у інтерв'ю Rotten Tomatoes Морісон зазначив, що для нього повернення до ролі Боби Фетта стало несподіванкою. Коли актор спілкувався з представниками LucasFilm, він не особливо уявляв про що йде мова; все прояснилося, коли справа дійшла до концептів.

Моррісон також зазначив, що події серіалу можуть повернути куди завгодно і творці шукають нових героїв та персонажів, тож фанатам "Мандалорця", які стежитимуть і за цією історією, буде справді цікаво.

Раніше інсайдери розповідали, що прем'єра серіалу відбудеться у грудні 2021 року. Також вони повідомляли, що у серіалі з'явиться кілька персонажів з "Мандалорця".