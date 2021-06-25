Коли у душі лунає музика: вийшов трейлер першого у світі анімаційного мюзикла "Співай 2"

B&H Film Distribution Company показали український трейлер анімаційного фільму "Співай 2", прем’єра якого в Україні запланована на 30 грудня 2021 року.

Про що мультфільм "Співай"

Анімаційний фільм "Співай 2" від студії Illumination Entertainment про те, що рутина та проблеми не здатні згубити мрію, а гроші не завжди виступають мотивацією, коли робиш те, що любиш. Це глядачу доводить зграя звірів на шляху до втілення мрії. А 30 грудня 2021 року будемо співати разом з ними у кіно!

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Творці "Співай" беруть типові людські проблеми на шляху до мрії і щедро роздають їх звірям, які й виступають головними героями мультфільму. Їхнє життя та побут ідентичні з людськими, і, відповідно, мрії теж нічим не відрізняються. В цьому випадку – це вокал. "Співай 2" – хороший, позитивний та мелодійний мультфільм, який надихає зробити нарешті те, про що давно мріяв, або хоча б попідспівувати головним героям.

"Співай 2" 2021: дивіться український трейлер

Режисером продовження стрічки виступив Гарт Дженнінгс. До озвучування героїв повернулися ті ж актори:

Скарлетт Йоганссон;

Меттью Макконагі;

Терон Еджертон;

Нік Кролл;

Різ Візерспун та ін.

"Співай 2" – це продовження однойменного мультфільму, що вийшов на екрани у 2016 році. Проєкт став першим у світі анімаційним мюзиклом. Герої переспівали близько 30 всесвітньо відомих хітів. Ці пісні у виконанні тварин, тобто акторів, які їх озвучували, тривалий час трималися у різних хіт-парадах світу. При затратах на виробництво у 75 мільйонів доларів мультфільм зібрав у світовому прокаті близько 635 мільйонів доларів. Про роботу над продовженням оголосили у 2017 році", – зазначає "Планета кіно".