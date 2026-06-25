Як у реальному житті виглядають головні актори "Спіймати Кайдаша": фотопорівняння тоді й зараз

"Спіймати Кайдаша" – по-справжньому знаковий серіал для українського кінематографа. Він вийшов на екрани у 2020 році та відразу завоював прихильність глядачів.

Навіть сьогодні шанувальники із задоволенням переглядають улюблені епізоди та стежать за тим, як складаються життя і кар'єра акторів, які втілили головних і другорядних персонажів. У матеріалі 24 Каналу ми підготували фотопорівняння зірок серіалу: якими вони були на екрані та який вигляд мають сьогодні.

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Як зараз виглядають головні актори серіалу "Спіймати Кайдаша"?

Ви точно пам'ятаєте Марію Кайдашиху, Карпа, Лавріна, Мотрю та Мелашку. Саме ці персонажі яскраво продемонстрували життя великої родини, складні родинні стосунки та вічне протистояння поколінь.

Ролі культових героїв виконали українські актори Антоніна Хижняк, Тарас Цимбалюк, Дарина Федина, Григорій Бакланов та Ірина Мак. Після успіху серіалу їхні долі склалися по-різному: хтось продовжив активно розвивати кар'єру в кіно, хтось зосередився на театральній сцені, а дехто обрав інший життєвий шлях.

Пропонуємо поглянути, який вигляд мали актори у серіалі та як вони змінилися за ці роки.

Дарина Федина у ролі Мелашки та у реальному житті



Дарина Федина / Колаж 24 Каналу

Григорій Бакланов у ролі Лавріна та у реальному житті



Григорій Бакланов / Колаж 24 Каналу

Антоніна Хижняк у ролі Мотрі та у реальному житті



Антоніна Хижняк / Колаж 24 Каналу

Тарас Цимбалюк у ролі Карпа та у реальному житті



Тарас Цимбалюк / Колаж 24 Каналу

Ірина Мак у ролі Кайдашихи та у реальному житті



Ірина Мак / Колаж 24 Каналу

Переглядайте улюблений серіал знову і знову та занурюйтеся в захопливу історію, яка навіть через роки не втрачає своєї актуальності.