Вони пішли занадто рано: хто з акторів серіалу "Спіймати Кайдаша" помер

Серіал "Спіймати Кайдаша" досі залишається одним із найкращих серед уподобань українських глядачів. Чимало людей з акторського складу продовжили зніматись в інших стрічках, та деякі з них, на жаль, пішли у засвіти.

Загалом велику родину "Спіймати Кайдаша" новини про втрати вражали двічі. Важко усвідомлювати при перегляді серій, що того чи іншого актора вже немає серед живих. Сьогодні 24 Канал розповість, хто з акторів помер.

Ігор Назаров

Чоловік у комедійному серіалі зіграв роль Федора Вікторовича – нового управляючого, до якого на роботу влаштувався Карпо.

Прем'єра стрічки відбулась у березні 2020 року, а вже 5 листопада актор помер. Ця роль у серіалі стала однією з останніх. "Театр на Печерську" писав, що зірка кіно відважно боровся з хворобою, однак та виявилась сильнішою.

Загалом актор знявся 69 фільмах, а також працював у театрі. На момент смерті йому було 43 роки.

Любов Колесникова

Любов у серіалі "Спіймати Кайдаша" зіграла неймовірну бабу Палажку, яка стала однією з улюблених персонажів для глядачів. На початку січня цього року продюсерка стрічки Наталка Ворожбит повідомила у соцмережах, що у жінки серйозні проблеми зі здоров'ям.

Вона писала, що Колесникова потребує операції, бо в іншому випадку може втратити зір.

Не бачить одним оком, на другому теж майже втратила зір. Тимошка (онук Любові Колесникової – 24 Канал) виріс, але назавжди залишився дитиною на її руках. Катастрофічно не вистачає грошей і сліпа бабуся не зможе ним опікуватися,

– написала продюсерка.

Та вже 7 травня повідомили страшну новину – акторка померла. Їй було 74 роки. Художня керівниця Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Оксана Тунік-Фриз повідомила, що Любов померла внаслідок хвороби. Вона пішла з життя під наглядом лікарів, оточена турботою й любов'ю рідних.

Про яку саме хворобу йдеться – невідомо.

За роки своєї кар'єри жінка зіграла чимало ролей у виставах, серед яких: "Енеїда", "101 кілометр", "Вісім люблячих жінок", "Фараони", "Мертві душі", "Кайдашева сім'я", "У неділю рано зілля копала" та багато інших.

У 2010 році Колесникова отримала мистецьку премію імені Марії Заньковецької Національної спілки театральних діячів України. У 2018 році Любов здобула звання заслуженої артистки України за роль баби Соньки у виставі "Вій. Докудрама".

Відомо, що у неї залишився онук з особливими потребами.