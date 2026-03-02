3 українські серіали, які сподобаються прихильникам "Справи НБР"

19 лютого відбулась прем'єра нового українського детективного серіалу "Справа НБР". Головну роль у ньому зіграв неперевершений Сергій Стрельніков, відомий за фільмом "Довбуш" та іншими проєктами.

24 Канал розповість, що подивитися, якщо сподобався серіал "Справа НБР". Ці детективні історії полюбились багатьом глядачам, тож вартують уваги.

Що подивитися, якщо сподобався серіал "Справа НБР"?

"Тиха Нава"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.5/10

Улітку 2018 року Адам та його наречена Інна відпочивали у Тихій Наві. Проте закохані посварилися. Хлопець утік, а дівчина пішла його шукати й стала жертвою зґвалтування.

Поліція відмовилась належним чином розслідувати справу, а Інна почала підозрювати у злочині самого Адама. Стосунки пари зруйнувались, але хлопець усе одно прагне знайти винного.

Адам відправляється до Тихої Нави та опиняється в епіцентрі жорстоких злочинів. У містечку відбувається серія зґвалтувань і вбивств, на які місцева поліція закриває очі, залишаючи жертв наодинці з травмою.

"Тиха Нава": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Парочка слідчих"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 7.1/10

Молода слідча Софія починає працювати у звичайному відділку. Дівчина потрапляє у новий колектив і знаходить спільну мову з усіма, окрім судмедексперта Паші. Він справжній професіонал у своїй справі, але дуже закритий і важко йде на контакт. Проте згодом стосунки між героями стають теплішими.

До речі, нещодавно розпочались зйомки 2 сезону серіалу "Парочка слідчих". Прем'єра відбудеться цієї весни на телеканалі "1+1 Україна". Цікаво, що у серіалі з'явиться нова акторка.

"Парочка слідчих": дивіться онлайн анонс серіалу

"Слідча"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 7.2/10

Слідча Анастасія Ясинська переїжджає з Києва до маленького міста. Жінка прагне знайти вбивцю свого брата. У результаті розслідування головна героїня розкриває чимало таємниць. Також глядачі спостерігають за непростою історією кохання.

"Слідча": дивіться онлайн анонс серіалу

Про що серіал "Справа НБР"?

Ветеран війни Коваль очолює надзвичайне бюро розслідувань, створене для розкриття складних і найбільш резонансних убивств. Увесь свій час чоловік присвячує роботі. У нього немає коханої людини і друзів, про родичів головного героя нічого невідомо.

Коваль пережив багато травм і втрат, тож зараз прагне встановлювати справедливість і карати винних. Проте чоловік не знає, що минуле членів його нової команди небезхмарне. Невідомо, як ці люди потрапили в НБР, але вони також фанатіють від своєї роботи.