"Справжнє задоволення": Netflix представив перші кадри другого сезону "Емілі в Парижі"
Джерело:твітер Netflix
Стрімінговий сервіс Netflix і головна героїня опублікували перші кадри другого сезону "Емілі в Парижі". Про сюжет та акторів читайте на Kino 24.
"Нарешті, перший погляд на "Емілі в Парижі"! Я так схвильована можливістю ділити знімальний майданчик з таким неймовірним акторським складом. Не можу дочекатися, коли ви, друзі, побачите все, що відбувається. Вас чекає справжнє задоволення. А поки, bisous bisous!", – написала Лілі Коллінз.
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На фото зображено головну героїню у вишуканому модному одязі разом із своїми подругами, колегами та прихильниками:
- Мінді (Ешлі Парк);
- Каміллою (Камілла Разат);
- Габріелем (Лукас Браво);
- Антуаном Ламбер (Вільям Абаді);
- Люком (Бруно Гуеро);
- Жульєном (Самуелем Арнольдом);
- начальницею Сільві Грато (Філіппін Леруа-Больйо).
Кадр із серіалу "Емілі в Парижі" / Фото з твітеру Netflix
Кадр із серіалу "Емілі в Парижі" / Фото з твітеру Netflix
Кадр із серіалу "Емілі в Парижі" / Фото з твітеру Netflix
Що відомо про 2 сезон "Емілі в Парижі"
- Комедійно-драматичний серіал Netflix створив Даррен Стар, сценарист "Сексу і міста". Він є й продюсером серіалу. Виробництвом стрічки займається його власна компанія Darren Star Productions;
- Виробництво 2-го сезону мало розпочатися наприкінці квітня 2021 року, за даними ProductionWeekly. Однак, в інтерв'ю AP Даррен Стар сказав, що виробництво насправді розпочнеться 3 травня 2021 року, так і сталося;
- Планують, що новий сезон серіалу можна буде глянути вже восени 2021 року на Netflix. Налічуватиме стрічка 10 епізодів;
- У центрі сюжету постала американка Емілі Купер, яка раптово отримує роботу в Парижі. Компанія, на яку вона працює, відкриває філіал у Франції, а дівчині доведеться розвивати маркетингові стратегії фірми та вести соціальні мережі. Однак з перших днів у Парижі Емілі розуміє, що знайти спільну мову з колегами їй не так просто. Тому за короткий час вона повинна не тільки вразити французів креативними ідеями, але й навчитись знаходити час для особистого життя.
"Я дійсно сподіваюся, що Емілі проводитиме більше часу зі своїми колегами в Savoir за межами офісу і ближче познайомиться з ними і своєю подругою Мінді. Я також сподіваюся, що французька вимова Емілі покращиться разом з тим, як вона продовжить розвиватися у своїй компанії як корисний і більш позитивний співробітник, хоча, звичайно, все ще потраплятиме в кумедні ситуації. Мені б хотілося, щоб вона почувалася в місті комфортніше, і глибше занурювалася в життя як мешканка, а не як гість. Але хто знає, що станеться", – розповіла головна героїня.
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