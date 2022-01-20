У США почався "Санденс": вперше в історії у конкурсі бере участь український фільм "Клондайк"

Вперше в історії у конкурсі кінофестивалю "Санденс" бере участь український ігровий фільм – драма "Клондайк" Марини Ер Горбач. Її покажуть у межах міжнародної конкурсної програми World Cinema Dramatic Competition.

Показ стрічки про події війни на Сході України та катастрофу рейсу MH17 відбудуться 21 та 23 січня. Онлайн-перегляд фільму буде доступний для глядачів на території США за фестивальними абонементами та квитками. Український прокат стрічки заплановано на 2022 рік. Про це повідомила пресслужба фільму.

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Про що йдеться у драмі "Клондайк"

Фільм розповідає про місцеву родину, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. Ірка і Толік очікують народження першої дитини; війна жорстоко вривається в їх життя разом з уламками збитого боїнга. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні угрупування.

Фільм бореться за простір в людині, в уяві глядача, в почуттях. Навіть в онлайн-форматі, ми віримо, що "Клондайк" знайде свого глядача в США,

​– коментує прем'єру режисерка Марина Ер Горбач.

Головні ролі у фільмі виконали:

Оксана Черкашина ("Погані дороги");

Сергій Шадрін ("Чорний ворон");

Олег Щербина ("Черкаси").

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"Клондайк": світлини стрічки / Фото пресслужби фільму

Міжнародне визнання драми та перемоги

"Клондайк" – новий фільм режисерки Марини Ер Горбач, створений у копродукції з Туреччиною. У травні 2021 стрічка стала одним із двох проєктів, які підтримало Міністерство культури та туризму Республіки Туреччина в категорії міжнародної копродукції. В Україні проєкт фільму став одним із переможців Одинадцятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державне фінансування у розмірі 20 мільйонів 768 тисяч гривень.

У 2020 році кінопроєкт "Клондайку" переміг на міжнародному конкурсі сценаріїв 12 Punto медіахолдингу TRT, який гарантував телевізійну трансляцію фільму в ефірі найбільшого турецького мовника. Також фільм отримав приз індустріальної секції Antalya Film Forum. У листопаді "Клондайк" було представлено у секції Work in Progress cocoWIP 2021 кінофестивалю у Котбусі (Німеччина).

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Що відомо про Марину Ер Горбач та творчу команду стрічки

Марина Ер Горбач – українська режисерка, сценаристка, продюсерка та членкиня Європейської кіноакадемії. Випускниця Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.Карпенка-Карого майстерні М. І. Мерзлікіна, а також Школи режисерської майстерності Анджея Вайди. "Клондайк" є четвертою повнометражною роботою Марини ("Омар і ми", "Люби мене", "Гарчання чорних псів"), вона також є авторкою сценарію.

Оператором та співпродюсером "Клондайку" виступив Святослав Булаковський, засновник української кінокомпанії Kedr Film. Копродюсер стрічки — Мехмет Баґадир Ер та його продюсерська компанія Protim V.P.

"Клондайк" 2021: дивіться тизер фільму