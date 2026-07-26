Коли Боллівуд був кращим за Netflix: 3 старі індійські фільми, які обожнювали ще ваші бабусі

Якщо вам здається, що турецькі серіали занадто драматичні, ви просто не бачили старого доброго Боллівуду. Там герої могли плакати довше, ніж тривав робочий день, випадково знаходити загублених родичів через 20 років, а між двома сварками ще й встигати виконати запальний танець.

Саме тому 24 Канал пропонує повернутися на кілька десятиліть назад і згадати індійські стрічки, які свого часу дивилися ще ваші бабусі.

"Зіта і Гіта"



Фільм "Зіта і Гіта" / Фото imdb



До того, як історії про близнюків стали улюбленим сюжетом сценаристів, уже були Зіта і Гіта.

Двох сестер розлучили ще після народження. Одна виросла в багатому будинку, де життя більше нагадувало безплатне стажування у злої тітоньки. Інша заробляла на життя танцями й не надто переймалася правилами етикету. Звісно, доля вирішує пожартувати, і дівчата випадково міняються місцями.

Далі – суцільне задоволення: підступні родичі, романтика, кумедні ситуації та справедливість, яка нарешті знаходить правильну адресу. Не дивно, що свого часу цей фільм зібрав мільйони глядачів біля екранів.

"Танцюрист диско"

Фільм "Зіта і Гіта"/ Фото imdb



Ще задовго до того, як усі почали записувати танці для соцмереж, Джиммі вже підкорював сцени в блискучому комбінезоні.

Хлопець із бідної родини стає справжньою зіркою, але минуле швидко нагадує про себе. Особливо коли закохуєшся в доньку чоловіка, який колись принизив твою матір. І ось тут починається класичний боллівудський коктейль із кохання, помсти, музики та танців.

А пісня Jimmy Jimmy Aaja Aaja взагалі пережила кілька поколінь і, здається, знає дорогу до плейлистів краще за деякі сучасні хіти.

"Боббі"



Фільм "Боббі"/ Фото imdb



Якщо вам здається, що батьки надто активно втручаються у стосунки дітей, просто подивіться "Боббі".

Він – син заможних батьків. Вона – донька простого рибалки. Для дорослих цього вже достатньо, щоб оголосити роман катастрофою століття. Адже кохання коханням, а статус у суспільстві, як вони вважали, важливіший.

На щастя, здоровий глузд усе ж бере гору. Інакше цей фільм залишив би після себе не лише гори сліз, а й колективну психологічну травму для мільйонів глядачів.

А ще пропонуємо добірку бойовиків з 80- х. Це, звісно, не Болілівуд ,але те ж варте уваги.