5 старих українських фільмів, які варто переглянути кожному

Український та світовий кінематограф стрімко розвивається. Сьогодні ми маємо можливість насолоджуватись будь-якими фільмами українських чи закордонних виробників. Утім, є незмінна класика старого українського кіно, яка повсякчас залишається вартою уваги.

24 Канал підготував для вас добірку з 5 найкращих стародавніх фільмів українського виробництва, які точно оцінять справжні кінолюби. Вмикайте разом з сім'єю та насолоджуйтесь колоритом старого українського кіно, про яке – читайте далі.

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"Тіні забутих предків"

Рік: 1965

Жанр: художній

Рейтинг IMDb: 7.8

Один із найкращих фільмів в історії українського кіно зняв Сергій Параджанов. Про малого гуцула Іванка Палійчука, який стає свідком смерті свого брата Олекси та вбивства свого батька під час конфлікту з чоловіком з ворожого роду Гутенюків. Під час цих подій Іванко випадково знайомиться з Марічкою, донькою вбивці його батька, і навіть дає їй ляпаса, викидаючи її хустку в річку. Однак замість ворожнечі між ними виникає дивна приязнь. Іван та Марічка зростають разом і закохуються одне в одного. Але їхня родина обурена цими стосунками, пам'ятаючи про ворожнечу між родами. Марічка передбачає, що їм ніколи не бути разом, але, можливо, справжнє кохання зможе здолати будь-які перешкоди.

"Тіні забутих предків": дивіться онлайн трейлер фільму

"Голод-33"

Рік: 1991

Жанр: драма

Рейтинг IMDb: 7.4

Цю трагедію глядач побачить очима голодної дитини. У 1932 році був виданий московський указ, який призвів до мільйонів смертей. Дарма, що був врожайний рік, бо у людей відібрали всі запаси, а також всю їжу та худобу, під виглядом створення "колгоспів". Коли у селян нічого не залишилося, вони вирушили на поля у пошуках насіння, та виникла заборона на збирання колосків. Тому не залишалося нічого, окрім як їсти бур'яни та мишей, а пізніше почалась ситуація з канібалізмом. У центрі сюжету опинилася звичайна селянська сім'я: діти, батько, мати та стара бабуся. Та від голоду їх ставало все менше і менше.

"Голод-33": дивіться фільм онлайн

"Така пізня, така тепла осінь"

Рік: 1981

Жанр: драма

Рейтинг IMDb: 7.8

Русак з Буковини залишає бідні землі батьківщини та вирішує разом зі своєю маленькою донькою Орисею вирушити в Канаду, шукати щастя. Проживаючи на чужині, він залишив у минулому пам'ять про бідність, саме там виросла його онука і він поховав свою доньку. Проте Русак так і не знайшов там кращої долі. Тому він, використовуючи послуги "Інтуриста", вирішує повернутися в рідний край, де колись відчував смак щастя. Що чекає головного героя на буковинських пагорбах, ви побачите в фільмі українського режисера Івана Миколайчука.

"Така пізня, така тепла осінь": дивіться онлайн фільм

"Білий птах з чорною ознакою"

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і зЦей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Рік: 1972

Жанр: драма, військовий

Рейтинг IMDb: 7.5

У невеликому селі, недалеко від румунського кордону, мешкає велика сім'я Леся Звонаря. В ансамблі села грає четверо його синів. Однак доля розведе їхні шляхи: Петро приєднується до червоногвардійців, Орест – до УПА, тоді як молодший Богдан залишається вдома. Проте навіть на різних стежках їхні шляхи переплітаються то через кохання, то через випробування, які вони переживають, тримаючи зброю в руках.

"Білий птах з чорною ознакою": дивіться онлайн трейлер фільму

"Лісова пісня"

Рік: 1961

Жанр: драма, фентезі, мелодрама

Рейтинг IMDb: 7.7

Фільм був зрежисований Віктором Івченком на кіностудії імені Олександра Довженка у 1961 році. Головну роль у картині виконала видатна українська актриса Раїса Недашківська, яка на той момент мала лише 17 років. Для неї ця роль Мавки стала не тільки першою у кіно, але й однією з найбільш знакових у житті. Драматична оповідь про кохання цариці лісу та звичайного селянина. Однак чари лісу не змогли відвести звичайного хлопця від його земних турбот.

"Лісова пісня": дивіться онлайн фільм