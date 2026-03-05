5 старих українських серіалів, про які всі забули

В архіві українського кінематографу є чимало робіт, які припали пилюкою. А все через те, що з нейомвірною швидкістю інформаційний простір заповнюють нові режисери з цікавими фільмами та серіалами.

Однак є ті, що попри їхній вихід у раніших роках, не заслуговують на забуття. 24 Канал пропонує ознайомитись з п'ятьма серіалами, які точно нікого не залишать байдужими.

"Роксолана", 1996 – 2003

Рейтинг IMDb: 7,2

Це історичний серіал, який розповідає про долю легендарної українки Насті Лісовської. Під час одного з набігів татар її захоплюють у полон і продають до Османської імперії. Дівчина опиняється в гаремі султана Сулеймана Пишного.

Завдяки витонченому розуму та сильному характеру Настя поступово здобуває прихильність султана і стає його улюбленою дружиною, отримавши ім'я Гюррем. Вона впливає на політику імперії, бере участь у придворних інтригах та змушена боротися за власне місце у небезпечному світі палацових змов.

"Доктор Віра", 2020

Рейтинг IMDb: –

Життя лікаря Віри швидко змінюється, коли її чоловік зникає. Ще вчора вона жила спокійним сімейним життям, але раптом залишається сама з маленькою дитиною та хворою матір'ю.

Щоб утримувати родину, Віра змушена повернутися до роботи лікарем у лікарні, де колись працювала. Ситуація стає ще гіршою, коли з'являється жінка, яка заявляє, що є справжньою дружиною Андрія.

У серіалі також показано чимало медичних історій і життів пацієнтів.

Зазначимо, що в оригіналі серіал звучить російською мовою, однак на платформах доступний до перегляду дубльований варіант українською.

"Століття Якова", 2016

Рейтинг IMDb: 7,6

Серіал знято за мотивами однойменного роману українського письменника Володимира Лиса.

Історія охоплює майже сто років життя поліського селянина Якова Меха: зміна влади, війни, радянські репресії та післявоєнні роки. Центральною лінією є історія кохання Якова, яке він проніс через усе життя.

"Сага", 2020

Рейтинг IMDb: 8,5

Серіал розповідає історію кількох поколінь родини Козаків, життя яких розгортається на тлі подій української історії ХХ століття.

Усе починається з 1920-х років і поступово охоплює десятиліття – від Другої світової війни до здобуття Україною незалежності. Кожне покоління стикається зі своїми випробуваннями: боротьбою за кохання, зрадою, складними моральними виборами.

"Катерина", 2014

Рейтинг IMDb: –

Серіал є сучасною телевізійною інтерпретацією поеми Тараса Шевченка "Катерина".

Катерина живе у звичайному українському селі. Її життя змінюється, коли до її місцевості приїжджає знімальна група, щоб працювати над новим фільмом. Разом із ними приїздить популярний актор Олексій Красильников, якого Катерина давно вважає своїм кумиром.

Між дівчиною та актором виникає роман. Однак чоловік їде, а Катерина дізнається, що вагітна.

