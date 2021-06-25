"Статеве виховання 3": Netflix показав перші кадри та повідомив дату прем’єри
Джерело:Твіттер Netflix
Стримінговий сервіс Netflix оголосив дату виходу третього сезону комедійного серіалу "Статеве виховання" та показав перші кадри зі зйомок. Тепер ми знаємо, що продовження популярної стрічки вийде 17 вересня 2021 року, а перші кадри – дивіться в нашому матеріалі.
На офіційній сторінці компанії у твіттері з'явився допис, у якому зазначається, власне, про дату прем’єри та зображено перші кадри зі зйомок "Статевого виховання 3".
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Довге очікування нарешті закінчилось: прем’єра 3 сезону "Статевого виховання" відбудеться 17 вересня!
– зазначають у твіттері представники Netflix.
Тим часом нові кадри, опубліковані Netflix, показують оновлену шкільну форму для учнів: Отіса, Еріка, Мейв та їхньої компанії. Також можна мигцем побачити нового директора. Є й нові закулісні кадри, зроблені акторкою Танею Рейнольдс, яка перевтілиться в Лілі.
Що ще відомо про 3 сезон "Статевого виховання"
У лютому 2020 року Netflix оголосив, що третій сезон "Статевого виховання" все-таки відбудеться, оскільки перші два отримали значну популярність.
Зокрема, перший сезон "Статевого виховання", який вийшов у 2019 році, переглянуло більше ніж 40 мільйонів глядачів у всьому світі.
Шоу дало можливість говорити про речі, яких люди раніше соромилися. Все показане в серіалі – частина нашого повсякденного життя, але люди вперто роблять вигляд, що цих речей і тем не існує,
– говорить Джилліан Андерсон, зірка серіалу "Статеве виховання".
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Що ми побачимо у третьому сезоні "Статевого виховання"
Раніше повідомляли про тизер 3 сезону, який дуже інтригує. У ролику директор школи перших двох сезонів йде по коридорі і веде глядача за собою, показуючи йому картини, на яких зображені головні герої серіалу. Таким чином, він інтригує глядача новими сюжетними лініями, які будуть висвітлені у третьому сезоні "Статевого виховання".
Тизер третього сезону "Статевого виховання": дивіться відео
Можливо, у третьому сезоні ми поспостерігаємо за такими сюжетними лініями:
- Отіс й надалі залишиться "секс-гуру";
- складнощі Еріка з Адамом залишаться;
- Лілі й надалі вивчатиме свою сексуальність;
- А ще, цікаво було б, якби акторська майстерність Джексона виявилася б його справжнім покликанням.
Втім, судячи з тизеру, у третьому сезоні герої ще більше заплутаються у своїх сексуальних і романтичних проблемах. Головна інтрига – чи будуть разом Отіс і Мейв. Адже, поки залишається незрозумілою ситуація хлопця з інвалідністю, – чи часом це не суперник Отіса? І, думаємо, усіх шанувальників турбує питання – що робитиме мама Отіса зі своїм новим станом?
Раніше, у 2020 році, Netflix на офіційній сторінці у фейсбуці показав сценарій до першого епізоду третього сезону "Статевого виховання".
Актор Аса Баттерфілд в інтерв’ю The Guardian розповів: "З часу фінального епізоду другого сезону відбувся певний стрибок. Отіс повернувся в школу, але він трохи виріс і став зухвалішим. Мені було кумедно зображувати його нову харизму. Але не хвилюйтеся, він все ще незграбний. Під час знімання нас сфотографували папараці, і люди хвилювалися через те, що в Отіса з’явилися вуса. Можу тільки сказати, що це ненадовго".
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"Торкаючись" відносин Отіса з Мейв, Баттерфілд доповнив: "Їхні стосунки продовжать розвиватися в третьому сезоні. Ми також досліджуємо, чому Отіс взагалі керував своєю клінікою – щоб бути поруч з Мейв, чи він справді отримує таке задоволення від допомоги людям?".
Хто повернеться до своїх ролей у третьому сезоні серіалу "Статеве виховання"
У третьому сезоні на екрани повернуться улюблені актори і їх персонажі:
- Джилліан Андерсон – у ролі Джин Мілборн;
- Аса Баттерфілд – як Отіс, Емма Макей – у ролі Мейв;
- Нкуті Гатва – в образі Еріка;
- Кедар Вільмс-Стрілінг – в образі Джексона.
Але також з’являться й нові обличчя:
- актриса Джемайма Кірк зіграє колишню студентку Мордейла й нову директорку школі Гоуп;
- Джейсон Айзекс – Пітера Гроффа, успішнішого старшого брата містера Гроффа, з яким той житиме після розлуки з місис Грофф;
- Актор і музикант Дуа Салех зіграє небінарного учня школи, що постане проти правил школи й конфліктуватиме з новою директоркою.
Сюжет комедійного серіалу "Статеве виховання"
Комедійно-драматичний серіал "Статеве виховання" (Sex Education) розповідає про проблеми учнів середньої школи у невеликому англійському містечку Мурдейл. Події першого сезону розгортаються навколо 16-річного юнака Отіса, який переживає не найкращий період у своєму житті. Його батьки розлучилися, тому він залишився жити з матір'ю, яка працює секс-терапевтом. Він часто чує слово "секс" і розмови на "дорослі" теми у своєму домі. Тому у хлопця зародилася ідея створити у школі підпільні курси сексуального виховання.