"Гроші не пахнуть": СТБ покаже серіал, де російський актор з обличчям українського

У серіалі СТБ "Останній лист коханого" знявся росіянин Прохор Дубравін. Проте, у новому ролику до прем’єри шоу, українці помітили, що обличчя російського актора в кадрі немає. Його лице замінили українцем Дмитром Сарансковим.

Це стало можливим завдяки сучасним технологіям, які використовується в кіноіндустрії для створення різних ефектів та цифрових образів. Власне, що й дозволяє змінювати обличчя акторів на екрані у зв'язку з різними обставинами.

Дивіться також Пишається, що про них "говорить Росія": кінофестиваль у Венеції покаже 3 російські фільми

У кіноіндустрії ця технологія використовується вже досить давно. Наприклад, у фільмі "Зоряні війни" вона була використана для створення цифрового образу актора Пітера Кушінга, який помер ще до початку зйомок фільму. У стрічці "Форсаж 7" її використовували для створення цифрового образу Пола Вокера, який також помер до завершення фільмування.

Ці технології не оминули увагою й українські кінопродюсери та режисери. Як відреагували українці на рішення авторів мелодрами "Останній лист коханого" замінити обличчя російського актора – читайте у матеріалі 24 Каналу.

У новому серіалі СТБ замінили обличчя російського актора на українського

27 березня на телеканалі СТБ вийде нове шоу з назвою "Останній лист коханого". Одну з головних ролей у цьому серіалі мав виконати російський актор Прохор Дубравін, який публічно підтримує війну Росії проти України. Щоб уникнути скандалів та дозволити випуск мелодрами на телебачення, автори вирішили замінити обличчя росіянина. Серіал не перезнімали заново, очевидно, для збереження бюджету та через заплановану дату прем’єри.

Реакція мережі

"Навіщо замінили обличчя російського актора на українського?";

"Яка фігня, всі відмовляються від росіян, а СТБ – це окрема планета чи що? Боже, соромно за вас. Гроші, як я бачу, не пахнуть? Скільки ще це триватиме?".

"Останній лист коханого": дивіться трейлер

Відома українська акторка Олена Світлицька також висловила свої думки щодо цього. У своїх інстаграм-сторіс вона опублікувала кадр з серіалу, який їй надіслали підписники. Світлицька підтвердила припущення щодо того, чий образ був використаний у мелодрамі. Виявилося, що лице Прохора Дубравіна замінили на Дмитра Саранського.



У серіалі СТБ замінили обличчя російського актора / Скриншоти актриси

Український актор Петро Крилов також звернув увагу на цю маячню. "Здавалося, все добре: на нас чекає український драматичний серіал з класними акторами. Але є одна проблема: один з героїв не існує, це діпфейк (методика синтезу зображення людини, яка базується на штучному інтелекті)".

"Насправді це російський актор Прохор Дубравін, який дуже багато знімався в Україні, однак після вторгнення жодним словом не обмовився про війну. На своїй сторінці в соцмережі він вітає росіян з днем перемоги. Невже Прохор зробив пластичну операцію, щоб з’явитися в українському серіалі? Ні! Це зробив телеканал СТБ. Після скандалу з серіалом "Кріпосна" канал дуже обережно ставиться до появи росіян у своїх продуктах. Обличчя, яким замінили Дубравіна, взяли в актора Дмитра Саранскова", – продовжив він.

Крилов повідомив, що, коли дізнався про це, то написав Дмитру і запитав, чи він взагалі в курсі. Дмитро не дав жодних коментарів – ні у фейсбуці, ні у телеграмі, хоч і повідомлення переглянув.

"Чому це відбувається? Як сказав колись Симон Петлюра, що не так страшні московські воші, як українські гниди?", – підсумував Крилов.