Метта Деймона розчулили до сліз на прем'єрі трилеру "Стілвотер" в Каннах: відео

На Каннському фестивалі відбулась прем'єра кримінального трилеру "Стілвотер" з Меттом Деймоном у головній ролі. Під час фінальних титрів актор почав плакати від захоплених вигуків натовпу – детальніше на Кіно 24.

Як повідомляє джерело, 50-річний актор прилетів на Каннський кінофестиваль в четвер увечері на прем'єру кримінальної драми "Стіллвотер", яку поставив Том Маккарті ("У центрі уваги", серіал "13 причин чому").

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В Україні прем'єра кримінального трилеру "Стілвотер" з Меттом Деймоном у головній ролі відбудеться 9 вересня 2021 року.

Що відбулось на прем'єрі "Стілвотера"

Перед показом фільму, увійшовши до зали, актор із задоволенням позував для селфі з шанувальниками та роздавав автографи, повідомляє Variety. Перед початком фільму він підняв телефон, щоб записати овації, що аплодували стоячи, коли він увійшов в театр. Коли фільм закінчився, акторові знову аплодували стоячи – глядачі аплодували Деймону і його колегам цілих п'ять хвилин, що розчулило актора до сліз!

Режисери зазвичай не виступають з промовами після прем'єри в Каннах, але Маккарті порушив традицію і взяв мікрофон після закінчення овацій та фільму.

Я захоплений перебувати тут. На мене так сильно вплинуло кіно цієї країни та Європи. Це так надихаюче – презентувати фільм для цієї дивовижної авдиторії у культовому кінотеатрі!,

– поділився режисер з глядачами фільму.

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Чим фільм вразив глядачів кінофестивалю у Каннах: сюжет

У фільмі актор грає простого будівельника з Оклахоми, дочка якого (Ебігейл Бреслін) сидить у французькій в'язниці за вбивство, яке вона скоїла під час навчання за кордоном. Сценарій фільму нагадує відому справу Аманди Нокс, адже персонаж Деймона – Білл Бейкер невпинно працює, щоб довести невинність своєї дитини і наймає дорогих адвокатів. Доля Білла зводить його з матір'ю-одиначкою (Камілла Коттіна) та її дочкою (Лілу Сіово) .

"Стілвотер" 2021: дивіться трейлер фільму

Цікаво, що у Каннах прийшли до одностайної думки, що Деймон може отримати свою четверту номінацію на премію Оскар - після "Марсіанина" (2015), "Непідкорений" (2009) і "Розумник Вілл Гантінг" (1997) – за роль Бейкера.