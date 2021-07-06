Стівен Дорфф назвав "Чорну вдову" "сміттям": реакція фанатів Marvel

Зірка фільму "Блейд" 1998 року і серіалу "Справжній детектив" Стівен Дорфф розкритикував фільм "Чорна Вдова" зі Скарлетт Йоганссону головній ролі.

5 червня The Independent опублікувало інтерв’ю з Стівеном Дорффом. Там він розказав про своє особисте життя, про роль в новому фільмі, а також що думає про ще один фільм Marvel – "Чорну вдову", українська прем’єра якого відбудеться 8 липня 2021 року.

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Що сказав Стівен Дорфф про "Чорну вдову"

Мені здається, що фільм виглядає як сміття. Як погана відеогра. Мені соромно за цих людей. Мені соромно за Скарлетт,

– заявив Дорфф.

Актор доповнює, що Скарлетт Йоганссон наврярд чи отримає за свою роботу 5 – 7 мільйонів доларів і переконує, що супергеройський фільм його не цікавить і він шукає кращі ролі, оскільки не хоче опинитися в такому кіно.

Я не хочу зніматися в подібних фільмах. Серйозно. Краще я знайду наступного молодого Кубрика і зіграю для нього,

– говорить Дорфф.

Реакція шанувальників Marvel на заяви Стівена Дорффа

Фанати кіновсесвіту Marvel не забарилися з відповідями. І ось декілька обурених коментарів і мемів:

Актор: "Я не люблю кіно Marvel"..;

Фанати: "Ось найкраща річ, яку Стівен Дорфф коли-небудь зробить".

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Актор: "Я не хочу зніматися в подібних фільмах"..;

Фанати: "Це ти?".

Актор: "Я не хочу зніматися в "Чорній вдові"..;

Фанати: "А ніхто і не просить".

Варто зазначити, що критики непогано оцінюють картину. На Rotten Tomatoes має рейтинг 82%, а на Metacritic 67%, а на IMDb – 6,7.

Що відомо про фільм "Чорна вдова"