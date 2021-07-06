Стівен Дорфф назвав "Чорну вдову" "сміттям": реакція фанатів Marvel
Джерело:Deadline
Зірка фільму "Блейд" 1998 року і серіалу "Справжній детектив" Стівен Дорфф розкритикував фільм "Чорна Вдова" зі Скарлетт Йоганссону головній ролі.
5 червня The Independent опублікувало інтерв’ю з Стівеном Дорффом. Там він розказав про своє особисте життя, про роль в новому фільмі, а також що думає про ще один фільм Marvel – "Чорну вдову", українська прем’єра якого відбудеться 8 липня 2021 року.
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Що сказав Стівен Дорфф про "Чорну вдову"
Мені здається, що фільм виглядає як сміття. Як погана відеогра. Мені соромно за цих людей. Мені соромно за Скарлетт,
– заявив Дорфф.
Актор доповнює, що Скарлетт Йоганссон наврярд чи отримає за свою роботу 5 – 7 мільйонів доларів і переконує, що супергеройський фільм його не цікавить і він шукає кращі ролі, оскільки не хоче опинитися в такому кіно.
Я не хочу зніматися в подібних фільмах. Серйозно. Краще я знайду наступного молодого Кубрика і зіграю для нього,
– говорить Дорфф.
Реакція шанувальників Marvel на заяви Стівена Дорффа
Фанати кіновсесвіту Marvel не забарилися з відповідями. І ось декілька обурених коментарів і мемів:
Актор: "Я не люблю кіно Marvel"..;
Фанати: "Ось найкраща річ, яку Стівен Дорфф коли-небудь зробить".
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Актор: "Я не хочу зніматися в подібних фільмах"..;
Фанати: "Це ти?".
Актор: "Я не хочу зніматися в "Чорній вдові"..;
Фанати: "А ніхто і не просить".
Варто зазначити, що критики непогано оцінюють картину. На Rotten Tomatoes має рейтинг 82%, а на Metacritic 67%, а на IMDb – 6,7.
Що відомо про фільм "Чорна вдова"
- Режисеркою "Чорної вдови" виступила Кейт Шортланд – перша жінка-режисерка, яка створила супергеройський фільм Marvel;
- Події фільму відбуватимуться після фільму "Перший месник: Протистояння". Це перша повнометражна стрічка 4 фази кіновсесвіту Marvel;
- За сюжетом, Наташа Романова змушена буде пригадати своє минуле та вирушити до місця своїх тренувань – "Червоної кімнати". Виявиться, що її близькі були втягнуті до небезпечної змови. Зокрема, мова йде про сестру Елену, Олексія, відомого як Червоний вартовий, і Меліну. Всім загрожує небезпека, тому Чорна вдова допоможе їм та спробує знищити табір підготовки таких же безжальних вбивць, як вона;
- Противниками супергероїні буде небезпечний Наглядач (Тоні Мастерс), а також найманці із КДБ, які володіють такими ж навичками, як і Чорна вдова;
- Головні ролі у фільмі зіграли: Скарлетт Йоганссон, Девід Гарбор, Флоренс П'ю, Рейчел Вайс, Рей Вінстон;
- Прем'єра "Чорної вдови" відбудеться на 8 липня 2021 року;
- За останніми заявами Скарлетт Йоганссон, зірка більше не з’явиться в образі Чорної вдови.