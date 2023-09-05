Не можу повірити, – Стівен Фрай поділився незабутніми враженнями від першого дня у Києві

Днями до Києва прибув відомий британський актор та письменник Стівен Фрай. Знаменитість був захоплений українцями, які хочуть прогнати росіян зі своєї землі. У соцмережах Фрай поділився враженнями від свого першого дня у столиці.

Стівен приїхав до України, щоб провести третій Саміт перших леді і джентльменів. У британця був дуже насичений день у Києві.

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Стівен Фрай зізнався, що його найбільше вразило в Україні. Перш за все, це люди, яких об'єднує гумор і непохитна рішучість прогнати окупантів.

Не можу повірити, що я тільки 12 годин тому приїхав сюди в Київ. З тих пір я спостерігав за хірургічною операцією пораненого бійця (під час повітряної тривоги). Далі я зустрів двох молодих людей, які сміялися, дражнили один одного через відмінності між їхніми новими протезами ніг,

– розповів актор.

За словами Фрая, він також розмовляв з молодою жінкою, яка лише два тижні тому втратила чоловіка на фронті.

"Усіх їх об'єднував надзвичайний гумор, а також глибока непохитна рішучість прогнати варварів біля воріт і зберегти свою незалежність і суверенітет. Війна може виявляти найгірше в людях, але іноді найкраще…", – вважає Стівен.

Цікаво, що Стівен Фрай навіть спробував котлету по-київськи.

Перебуваючи в Барнслі, з'їжте відбивну. Перебуваючи в Баті, обов’язково спробуйте булочку. Але я в Києві, тому це має бути котлета по-київськи,

– розповів він.

Що відомо про Стівена Фрая

Актор відомий своєю соціальною активністю. Він підтримує кілька ініціатив та організацій, які працюють з військовослужбовцями, людьми з втратою слуху, зору, з біполярним розладом, а також ЛГБТ-спільнотою.

Стівен Фрай допомагав українцям пережити зиму, підтримуючи ініціативу ShelterBox, яка збирала кошти для закупівлі теплого одягу та відновлення пошкоджених будинків.

Свою популярність він здобув переважно завдяки виступам у телевізійних серіалах, таких як "Чорна Гадюка" (1985 – 1989 роки) та "Дживс і Вустер" (1990 – 1993 роки). Поза межами Великої Британії він найбільше відомий своєю роллю Оскара Вайльда у фільмі "Вайлд" (1997 рік).

Саміт перших леді і джентльменів відбудеться у Києві у середу, 6 вересня. Темою саміту стане "Ментальне здоров’я: стійкість і крихкість майбутнього".