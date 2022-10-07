Від імені всього світу, – Стівен Кінг наказав Росії забиратися на х*й з України

7 жовтня 2022 , 11:52
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Джерело:

Твітер Стівена Кінга

Американський письменник Стівен Кінг вкотре показав свою підтримку українського народу. Він впевнений, що Росія має забрати свої війська і дати спокій Україні.

До того ж Кінг закликав зруйнувати стіну дезінформації, побудованою російською владою. Він розуміє і бачить, які злочини проти українського народу здійснює Росія і закликає світ ще дужче допомагати Україні. 

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Стівен Кінг звернувся до Росії від імені усього світу 

У твітері письменника з’явився новий допис: "Світ до Росії: Забирайся на х*й з України. Це не твоя країна". 


Твіт Стівена Кінга / Скриншот 

Міністерство оборони України відповіло на твіт Кінга, зазначивши: "Книгою "Про письменство. Мемуари про ремесло" ви навчили світ писати. Сьогодні ви навчаєте світ розмовляти з Росією єдиним доступним для неї способом!". 

Твіт Міністерства оборони України / Скриншот

Нагадаємо, Стівен Кінг постійно реагує на обстріли Росії українських домівок. Раніше він висловився про ракетний удар по ТРЦ в Кременчуку, назвавши його терактом.

Автор: Наталія Гулій