Переплюнула "короля жахів": Стівен Кінг назвав екранізацію, що краща, ніж його книжка

Стівен Кінг завжди відвертий щодо своїх творів. Він готовий як визнавати помилки, так і хвалитися вдалими, на його думку, роботами.

"Король жахів" зізнався, що є один відомий твір, який виявився гіршим, ніж його екранізація. Це фільм "Керрі" Браяна Де Пальми, що вийшов у 1976 році.

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Фільм, що кращий за книжку Стівена Кінга

Існують думки, що всі книжки кращі за їхні екранізації, але так буває зовсім не завжди. Особливо з екранізаціями книжок Стівена Кінга, яких створили чимало – як культових, так і не дуже цікавих. Найбільш вдалою письменник назвав "Керрі" – фільм жахів, створений за мотивами однойменного оповідання.

Я чув галас про рімейк "Керрі". Навіщо (переробляти, – Кіно 24), коли оригінал був таким хорошим? Я маю на увазі не "Касабланку" чи щось подібне, але справді хороший фільм жахів із напругою, набагато кращий за книгу,

– сказав Стівен Кінг у 2011 році.

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Містичний жахастик розповідає про дівчинку Керрі, яка не має друзів, не виділяється чимось особливим. Після кількох болісних подій у її житті Керрі відчула неймовірну внутрішню силу. Але вона неконтрольована і дика. В один момент ця сила виривається на волю та карає ворогів дівчинки.

""Керрі" Браяна Де Пальми була приголомшливою. Він спритно та артистично впорався з матеріалом і отримав чудову гру від Сіссі Спейсек. Фільм набагато сильніший, ніж моя книжка", – вважає Стівен Кінг.