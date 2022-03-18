Стівен Спілберг з дружиною пожертвували 1 мільйон доларів на потреби України

Стівен Спілберг із дружиною Кейт Кепшоу пожертвували 1 мільйон доларів на підтримку України. Гроші будуть спрямовані на потреби гуманітарних організацій, які займаються постраждалими від військової агресії Росії.

Як повідомляє джерело, відомий голлівудський режисер Стівен Спілберг та його дружина перевели гроші на потреби України через свій благодійний фонд Hearthland Foundation. Кошти виділили декільком організаціям в Україні та Польщі.

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Зокрема, Польському Червоному Хресту, Польській гуманітарній акції, World Central Kitchen, Товариству допомоги єврейським іммігрантам та Фонду термінових дій.

Після того, як Росія нещадно здійснила напад на Україну, що спровокувало хвилю біженців як територіально в Україні, так і за її межами. Голлівудські зірки взяли на себе місію зібрати кошти на допомогу тим, хто постраждав від російської військової агресії.