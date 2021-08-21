"СТОП-ЗЕМЛЯ" Каті Горностай отримав Гран-прі на ОМКФ 2021: про що стрічка

Гран-прі на 12-му Одеському кінофестивалі отримав фільм Катерини Горностай "СТОП-ЗЕМЛЯ". Які ще нагороди отримала стрічка на фестивалі та в чому її особливість – читайте далі.

Окрім найголовнішого призу глядацьких симпатій, стрічка "СТОП-ЗЕМЛЯ" Катерини Горностай виборола перемогу ще у двох номінаціях: "Найкраща акторська робота" та "Найкращий український повнометражний фільм".

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Яніна Соколова, ведуча ОМКФ 2021, наголосила, що з року в рік спостерігає, як "шалена глядацька аудиторія підтримує Катю Горностай, її молоде і справжнє кіно".



Ведучі ОМКФ 2021: Яніна Соколова та Олег Панюта / Фото Скриншот із церемонії закриття

Катерина Горностай була приємно вражена такими кількостями нагород: "Ми всі дуже вдячні, що ви подивилися кіно, за цю нагороду, за Одеський кінофестиваль. Тому що Одеський кінофестиваль – це насправді фестиваль, який підтримує "СТОП-ЗЕМЛЮ" від початку. Це фестиваль, на якому ми вперше брали участь у 2017 році. Це взагалі наш домашній фестиваль".

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Катерина Горностай подякувала глядачам, що так тепло сприйняли її фільм: "Той показ, який був в Одесі, те глядацьке сприйняття, яке ми відчули, та любов, яка просто була супер потужним променем від глядачів, направлена на всіх учасників процесу – це було неймовірно. Я думаю, що такий досвід, можливо, неповторний. Дуже дякую вам, глядачі!".

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"СТОП-ЗЕМЛЯ": сюжет фільму

Це автобіографічна драма про 16-річну Машу, яка навчається у звичайній київській школі. Дівчина почувається дещо відсторонено від однолітків, але аж ніяк не є самотньою завдяки своїм близьким друзям Яні та Сєні. Кожен них по своєму переживає шкільну буденність. Скоро екзамени, але головна героїня закохується в однокласника Сашу. Вона розуміє: якщо не наважитися зробити перший крок – ніколи не дізнаєшся, чи взаємні ці почуття.

Акторський склад

У стрічці грають непрофесійні актори-підлітки, з якими режисерка працювала в акторській лабораторії восени 2019 року.

У головних ролях: