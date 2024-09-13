Що подивитись у п'ятницю 13: 3 моторошні фільми, від яких мороз по шкірі

Сьогодні – п'ятниця 13, і що може бути краще для цього дня, ніж перегляд моторошних жахастиків, які змусять вашу шкіру покритися морозом? Ми підготували добірку саме таких стрічок, що ідеально вписуються в атмосферу цього містичного дня.

У матеріалі Кіно 24 ви знайдете найкращі фільми для п'ятниці 13, які створять ідеальний настрій для вечора. Обирайте свою улюблену стрічку та насолоджуйтеся атмосферою страху та тривоги!

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Що подивитись у п'ятницю 13

"Острів проклятих"

Двоє американських судові представників вирушають на один із віддалених островів у штаті Массачусетс, щоб розслідувати зникнення пацієнтки, яка проходила лікування в клініці для божевільних злочинців. Під час розслідування їм належить зіткнутися зі складною павутиною брехні, що оточує клініку.

Однак ситуація швидко загострюється: на острові розгортається ураган, який додає ще більше небезпеки, і мешканці клініки влаштовують смертельний бунт. Пристави виявляються в пастці, оточені ворогами та стихійним лихом, і тепер їм потрібно знайти спосіб вибратися з цього смертельно небезпечного місця.

"Острів проклятих": дивіться онлайн трейлер фільму

"Криві лінії Бога"

Приватна детективка, яка стверджує, що страждає на параною, потрапляє до психіатричної лікарні. Її мета – розслідувати загадкову смерть одного з пацієнтів, що сталася в установі. Однак, опинившись у світі психологічних ігор і таємниць, детективка виявляється втягнутою у складну гру, де не все є таким, яким здається на перший погляд.

У психіатричній лікарні, де справжні ілюзії змішуються з реальністю, їй доведеться боротися не лише з зовнішніми загрозами, але й зі своїми власними страхами та сумнівами.

"Криві лінії Бога": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ілюзія обману"

Фільм розповідає про банду професійних фокусників, які спеціалізуються на зухвалих пограбуваннях банків під час своїх виступів. Їхні шоу не тільки зачаровують глядачів, але й служать відмінним прикриттям для їхніх злочинних діянь.

Після чергового зухвалого пограбування, до справи підключається ФБР, намагаючись розкрити таємниці цих майстрів ілюзій. Однак виявляється, що викрити фокусників не так легко, як здається на перший погляд. Їхні хитрі трюки та складні плани ускладнюють розслідування, а кожен крок агентів ФБР є частиною великої шахової партії, де все може змінитися в одну мить.

"Ілюзія обману": дивіться онлайн трейлер фільму

Обирайте стрічку для перегляду та насолоджуйтесь!