Для любителів полоскотати нерви: 3 моторошні фільми, зняті на основі реальних подій

Любителів трилерів і фільмів жахів вже майже неможливо здивувати. Втім, стрічки, сюжет яких створений на основі реальних подій, можуть подарувати ще більше адреналіну та емоцій.

24 Канал підготував добірку моторошних фільмів, які варто подивитися ввечері. Ці стрічки розповідають історії, що відбулися в реальному житті.

Цікаво Зруйнували всі правила: 5 фільмів, які змінили кінематограф

"Країна Голлівуд" (2006)

Події фільму відбуваються у 1950-х роках у Лос-Анджелесі. Американці дізнаються жахливу новину про смерть актора Джорджа Рівза, який виконав роль Супермена у відомому телесеріалі. Існує версія, що він скоїв самогубство, але в цей варіант мати зірки відмовляється вірити. Через деякий час жінка звертається за допомогою до детектива Луїса Сімо. Він почав розслідувати цю справу, опитавши знайомих загиблого. У ході розмов детектив дізнається про безліч секретів Рівза, які так старанно приховувалися від публіки.

"Країна Голлівуд": дивіться трейлер онлайн

"Зодіак" (2007)

Сюжет фільму розгортається навколо подій наприкінці 1960-х років, у Сан-Франциско. Все більше людей гине від рук невідомого серійного вбивці, на ім'я Зодіак. Одного дня злочинець надсилає лист до редакції газети San Francisco Chronicle. Там працює карикатурист Роберт Грейсміт, який отримує послання та дізнається, що вбивця зізнався у скоєному. Втім, Зодіак вимагає надрукувати цей лист у газеті, інакше продовжить забирати життя.

"Зодіак": дивіться трейлер онлайн

"Золота рукавичка" (2019)

Фріц Хонка доволі часто відвідує бар "Золота рукавичка". Заклад завжди наповнений п'яницями й самотніми чоловіками. Головний герой також не відмовляться від алкоголю та приємного проведення часу з жінками. Одного разу Хонка запросив дівчину до себе додому, де згодом її вбив. З того часу поліція починає виявляти все більше жіночих трупів, не розуміючи, хто здатний на таку жорстокість.

"Золота рукавичка": дивіться трейлер онлайн

Ці стрічки здивують вас емоційною насиченістю. Тож обирайте моторошний фільм з переліку й насолоджуйтеся переглядом!