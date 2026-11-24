Документальний проєкт британського мовника Sky News про одну фронтову добу українських захисників визнали найкращим у категорії "Новини" на 54-й церемонії International Emmy Awards у Нью-Йорку. Стрічка стала єдиною роботою про Україну серед усіх цьогорічних претендентів і обійшла фіналістів із Бразилії, Катару та Португалії.

У Нью-Йорку, в готелі New York Hilton Midtown, відбулася 54-та церемонія вручення престижної телепремії International Emmy Awards, яку провів актор Майкл Урі. Про тріумф документального проєкту "24 години у зоні ураження" (24 Hours in the Kill Zone) повідомив локальний продюсер Sky News та український журналіст Азад Сафаров, який брав безпосередню участь у створенні фільму. Для нього це вже друга статуетка "Еммі" – першу нагороду журналіст виборов у 2023 році разом із командою Sky News за репортажі про війну в Україні.



Стрічка "24 години у зоні ураження" отримала престижну нагороду / Фото з Фейсбука azad.safarov

Це фільм про те, як українці, на відміну від росіян, не кидають своїх поранених побратимів і витягують їх з найбезвихідніших ситуацій. Ми були свідками операції з порятунку, яка тривала 6 годин. В операції брали участь українці і 1 полонений росіянин,

– написав Сафаров.

Стрічка занурює глядачів у реалії передової крізь роботу високотехнологічного командного пункту 4-го батальйону "Сила Свободи" бригади Національної гвардії України "Рубіж". Зокрема, автори зафіксували напружену шестигодинну операцію з евакуації пораненого українського військовослужбовця.



Нагорода "Еммі" / Фото з Фейсбука azad.safarov

До цього тріумфу фільм уже встиг зібрати понад два мільйони переглядів на YouTube-каналі Sky News та здобути відзнаку британської премії Royal Television Society у номінації "Цифрова журналістика".



Фільм про війну в Україні здобув престижну нагороду / Фото з Фейсбука azad.safarov

Загалом на цьогорічній церемонії журі обирало переможців у 16 номінаціях серед 64 проєктів із 22 країн. Беззаперечним тріумфатором вечора стала Велика Британія, чиї телепроєкти забрали дев'ять нагород. Головні статуетки серед ігрових серіалів дісталися французькій драмі "Карем" (Carême) від Apple TV та другому сезону аргентинської комедії "Підрозділ Палермо" (División Palermo) для Netflix.

Найкращими акторами визнали бельгійку Мону Міну Леон ("Чорт забирай!") та британця Боббі Скофілда ("Непрощенний"). Серед документальних та розслідувальних проєктів журі також відзначило стрічку "Луї Теру: Поселенці" та розслідування про війну в Ізраїлі від ITV.

Спеціальну відзнаку засновників премії отримала колишня контент-директорка Netflix Бела Баджарія, а нагороду директорату вручили австрійському медіаменеджеру Герхарду Цайлеру.

Нещодавно український фільм "На драйві" здобув міжнародну кінопремію в Голлівуді.