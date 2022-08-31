Через 25 років після трагічної звістки про смерть Діани, вона залишається бути джерелом натхнення для багатьох режисерів. Фільми, телешоу, документальні фільми, романи та біографії досліджують обставини її життя.

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Нові фільми про принцесу Діану

"Принцеса", 2022 рік

У рік 25-річчя від дня смерті принцеси Діани телеканал HBO випустить оригінальний документальний фільм про її життя. Стрічка Еда Перкінса складається виключно з архівних матеріалів.

"Принцеса": дивіться трейлер до фільму

"Спенсер", 2021 рік

Фільм про три найсумніші дні принцеси Діани в час Різдва у королівському маєтку Сандрінгам у Норфолку зняв чилійський режисер Пабло Ларраін. У центрі сюжету драматичного фільму – розлучення Леді Ді й принца Чарльза у 1991 році.

Головну роль у стрічці виконала британська акторка Крістен Стюарт, яка готувалась до ролі принцеси кілька місяців. Актриса зізналась, що найскладнішим було емоційно підготуватись до цієї ролі та навчитись говорити з британським акцентом, який був у принцеси Діани. Згодом акторка Крістен Стюарт отримала першу у своїй кар'єрі номінацію найпрестижнішої премії Голлівуду – Оскар-2022.

"Спенсер": дивіться трейлер

"Діана: Мюзикл", 2021 рік

До того, як мюзикл вийшов на бродвейські сцени у листопаді 2021 року, його прем'єра відбулася на Netflix. У Бродвеї його показали 59 разів. Жанна Де Ваал, яка зіграла головну роль, зазначила: "Я сподіваюся, що люди побачать, скільки кохання та пристрасті творча команда відчувала до Діани, створюючи це. Якщо ви теж любите Діану, вам може сподобатися її життя, розказане в зухвалих, але проникливих піснях".

Роль принца Чарльза втілив актор Роу Гартрампф. Звісно, що у п'єсі також зобразили дві невід'ємні постаті історії життя принцеси – Ерін Дейві у ролі Камілли Паркер-Боулз та Джуді Кайе у ролі королеви Єлизавети II.

"Діана: Мюзикл" 2021: дивіться трейлер мюзиклу

"Принцеса Діана: трагедія чи зрада?", 2017 рік

Леді Ді загинула в автокатастрофі у ніч з 31 серпня 1997 року.Автомобіль Mercedes Benz, в якому вона їхала, врізався на високій швидкості у бетонну опору тунелю Pont de l’Alma в Парижі. Водій та син єгипетського мільярдера Доді Аль-Файєд, який був також в авто, загинули на місці. Сама принцеса Діана – через дві години у лікарні. Залишився живим лише охоронець Тревор Ріс-Джонс, проте отримав важкі поранення. Відомо, що на час смерті принцеса була вагітною. Щодо причин аварії є чимало теорій та версій, однак досі точно нічого невідомо.

У цьому документальному фільмі, який транслювали на Amazon Prime, розглядаються подробиці її смерті.



Постер до фільму "Принцеса Діана: трагедія чи зрада?" / Кіноріум

Серіал "Корона", 2016 – … роки

Крім фільмів, про принцесу Діану йдеться в серіалі "Корона", зйомки якого тривають досі. Прем’єра шоу відбулася у 2016 році. Роль Леді Ді у 5 сезоні зіграла акторка Елізабет Дебікі.

У цього сезоні відтворюють момент, коли Діана була присутня на королівській гала-виставі опери Чайковського "Лебедине озеро" у лондонському Королівському Альберт-Холі 3 червня 1997 року. Це була остання публічна поява принцеси перед її трагічною смертю 31 серпня 1997 року.

Також п'ятий сезон драми Netflix, яка пропонує вигадану інтерпретацію життя королівської сім'ї за дверима палацу, зокрема розповість про історію розлучення Діани та Чарльза. Його прем’єра відбудеться у листопаді 2022 року на Netflix.

Зліва принцеса Діана і справа Елізабет Дебікі у серіалі / Колаж 24 каналу