Не гірші за Netflix: українські серіали-трилери, які тримають у напрузі до фіналу

Хто сказав, що українські серіали – це лише нескінченні мелодрами, де всі закохуються не в тих людей, а потім сорок серій з'ясовують стосунки? Наші кінематографісти давно навчилися створювати історії, від яких мурашки бігають по шкірі, а фінал неможливо передбачити.

24 Канал зібрав 3 українські серіали-трилери, які доводять, що для якісної інтриги не обов'язково їхати в Голлівуд. Тут є загадкові зникнення, небезпечні таємниці та злочини, за якими стоять впливові люди.

"Перші ластівки" (2019–2020)

Жанр: психологічний трилер, детектив, драма.

IMDb: 8,0

Звичайне життя старшокласників перетворюється на кошмар після загадкової загибелі одного з учнів. Поліція намагається з'ясувати, чи було це самогубство, чи сплановане вбивство. Поступово випливають таємниці, які підлітки ретельно приховували навіть від найближчих. А ще з'являється загадковий незнайомець, який знає про них значно більше, ніж хотілося б.

Що кажуть критики: у рецензії Vertigo відзначили сміливість творців, переконливу гру молодих акторів і вміння говорити про складні соціальні проблеми. Водночас оглядачі звертали увагу на окремі нелогічні сюжетні моменти.



"Перші ластівки": дивитись трейлер

"Митець" (2025)

Жанр: шпигунський детектив, психологічний трилер.

IMDb: 8,8

Майора Дмитра Скорука, який зник під час бойових дій, несподівано знаходять живим. Чоловік повертається з російського полону, але не пам'ятає кількох років свого життя. Невдовзі з'ясовується, що він має дивну здібність: малює злочини, які ще не відбулися. Тепер слідчим доведеться розібратися, ким насправді є Скорук і звідки він знає майбутнє.

Що кажуть критики: Письменник Андрій Кокотюха в рецензії для "Детектора медіа" відзначив реалістичність серіалу, його зв'язок із резонансними українськими злочинами та переконливе зображення сучасного Києва.

"Митець": дивитись трейлер

"Ключі від правди" (2025)

Жанр: кримінальний детектив, драма з елементами трилера.

IMDb: 7,2

Після загадкової загибелі брата слідча Валерія вирішує самостійно розібратися в обставинах його смерті. Заради цього вона залишає роботу та влаштовується до розкішного готелю, де, здається, кожен приховує щось незаконне. І поки гості насолоджуються відпочинком, героїня поступово розуміє, що опинилася в центрі небезпечної гри. Адже деякі таємниці можуть коштувати життя.

Що кажуть критики: Оглядачка Марія Спалєк із "Детектора медіа" розкритикувала надмірну мелодраматичність серіалу та слабку гру деяких другорядних акторів. Утім, сама детективна інтрига залишає глядачам привід стежити за розслідуванням.

"Ключі від правди": дивитись трейлер





Ну не одними трилерами починати день. Можна трішки розбавити його комедійними українськими серіалами.