Іранський суд засудив відому акторку за відмову носити хіджаб

Суд в Ірані засудив відому актрису Афсане Баєган до 2 років позбавлення волі умовно за те, що вона не носила обов'язкову хустку в громадських місцях. До того ж жінка зобов'язана щотижня відвідувати психолога для роботи з "антисоціальною поведінкою".

61-річна зірка Байєган прийшла на кінопоказ без хустки на голові, замість цього вона одягнула капелюшок. Після події вона опублікувала фотографії з заходу у соцмережах.

Дивіться також Роберт Оппенгеймер у житті та кіно: що відомо про "батька атомної бомби" та Кілліана Мерфі

Іранський суд засудив Афсане Байєган за відмову носити хіджаб

Афсане Байєган – видатна акторка іранського кіно в 1960 – 1970-х років. Вона також брала участь у конкурсі краси "Міс Іран" у 1976 році, за два роки до ісламської революції.

Афсане Байєган засудили до двох років ув'язнення з відстрочкою на п'ять років за носіння капелюха та недотримання закону про носіння хіджабу,

– повідомило агентство Fars.



Афсане Байєган / Фото з соцмереж

У сучасному Ірані існує закон, який зобов'язує всіх жінок закривати волосся та шию. Дотримання цього закону контролює поліція моралі, а порушниць ідентифікують за допомогою вуличних відеокамер.

Після тривалих протестів, які спалахнули після смерті 22-річної іранки Махси Аміні у вересні 2022 року, патрулювання вулиць поліцією моралі було припинено. Махса Аміні померла після затримання за звинуваченням у неправильному носінні хіджабу, втім, родина стверджувала, що її били до смерті співробітники силових структур.

Протести проти насильства були жорстоко придушені, але за той час загинули щонайменше 500 людей, десятки тисяч були затримані, а декілька учасників протестів було страчено. Проте, влада Ірану в липні оголосила про відновлення роботи поліції моралі.