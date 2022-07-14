Суддя відмовила Ембер Герд у перегляді вердикту: чому клопотання відхилили

Після виграшу Джонні Деппа у суді акторка Ембер Герд поставила під сумнів рішення суду. Але їй відмовили у черговому розгляді вердикту.

Через місяць після вердикту суду на користь Джонні Деппа, команда юристів Ембер Герд подала клопотання про повторний розгляд рішення. 13 липня акторка отримала несхвальний результат.

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Ембер Герд відмовили у розгляді рішення суду

Суддя Пенні Азкарат з Вірджинії відхилила клопотання актриси про призначення нового судового розгляду.

Команда Ембер Герд поставила рішення суду під сумнів тому, що один з присяжних начебто відрізнявся від того, що у документах. У відповідь адвокати Джонні Деппа заявили, що претензії до присяжних можна було висувати й раніше, тому її клопотання – "необґрунтоване та легковажне".

Належну процедуру було гарантовано та забезпечено всім сторонам у цьому судовому процесі. Допит було проведено справедливо та неупереджено, суд та обидві сторони вивчили потенційних присяжних. Немає жодних доказів шахрайства чи неправомірних дій,

– повідомила суддя.

Результати судового вироку між Джонні Деппом та Ембер Герд