88-річного Алена Делона помістили під посилену опіку і заборонили розпоряджатися майном

Легендарний французький актор Ален Делон відтепер буде під посиленою опікою за рішенням суду. Знаменитості заборонено особисто розпоряджатися своїм власним майном.

Передбачається, що такі обмеження триватимуть протягом 5 років. У матеріалі дізнаєтесь, чи відомо, хто стане опікуном Алена Делона та для чого вживають таких заходів.

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Алена Делона помістили під посилену опіку: що сталося

Відомого французького актора Алена Делона триматимуть під посиленою опікою через конфлікти з його дітьми. Тепер доходи та власність актора перейдуть під управління опікуна, якого призначив суддя. Ім'я цієї особи поки залишається в таємниці. Відомо лише, що ця заборона може тривати принаймні п'ять років.

Адвокати зірки виступають проти такого рішення.

Ми ставимо під сумнів необхідність такого обмежувального та примусового заходу. Ми чекаємо, чи подасть пан Делон апеляцію, чи ні,

– зазначили адвокати.

Однак сам актор наразі не коментує цього рішення.

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