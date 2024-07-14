Сім'я українки Галини Гатчінс, яку вбив Алек Болдвін, відреагувала на вирок судді

Днями з Алека Болдвіна зняли звинувачення у справі вбивства українки Галини Гатчінс під час знімань фільму "Іржа". Сім'я загиблої відреагувала на вирок судді.

Відомо, що голлівудського актора виправдали, оскільки сторона звинувачення приховала ключовий доказ. Зірка не зміг стримати сліз після оголошення вироку.

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Перед будівлею суду Санта-Фе у США Глорія Олред, яка захищає інтереси родини Гатчінс, заявила про подальші спроби сім'ї зробити все можливе, щоб актор отримав покарання за вбивство. За її словами, закриття справи проти Алека ніяк не звільняє його від відповідальності.

Це не змінює того факту, що він вбив Галину Гатчінс на знімальному майданчику фільму "Іржа". Це не змінює того факту, що він стріляв із зарядженого пістолета, націливши його на людину,

– наголосила Глорія.

Зазначимо, якби Алека визнали винним у скоєнні тяжкого злочину, йому б загрожувало до 18 місяців ув'язнення. Втім, Болдвіна виправдали, тому позбавлення волі йому поки не загрожує.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року під час знімання фільму "Іржа" Болдвін вистрелив із зарядженої зброї-реквізиту, внаслідок чого загинула операторка з України, Галина Гатчінс. Водночас отримав поранення режисер Джоел Соуза. Через два роки голлівудську зірку офіційно звинуватили у ненавмисному вбивстві, але згодом сім'я операторки та Болдвін уклали мирну угоду. Однак, пізніше проти Алека відновили кримінальну справу через недбалу поведінку зі зброєю та ігнорування правил безпеки на знімальному майданчику.