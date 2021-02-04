Sundance-2021: які стрічки вибороли перемогу на престижному кінофестивлі

Фестивальний сезон 2021 року продовжує набирати обертів. 4 лютого у США закінчився знаменитий кінофестиваль Sundance. Які ж стрічки здобули перемогу та похвалу експертів і глядачів – дізнавайтесь у матеріалі.

Джерело: Indie Wire

Американський фестиваль незалежного кіно щороку вражає кіноманів вибором стрічок. З 28 січня до 3 лютого експерти переглядали новинки кіно та шляхом голосування визначили переможців Sundance 2021.

Цікаво Український фільм про Донбас потрапив у лонг-лист британської премії BAFTA

І хоч церемонія чи не вперше проходила дистанційно, це не повпливало на настрій володарів премій. Тріумфатором вечора, без сумніву, стала драма CODA, яка дослівно розшифровується як "дитина глухих батьків". Стрічка режисерки Шан Хедер здобула одразу 4 перемоги, чим привернула увагу світової кіноспільноти.

Які ще новинки кіно відзначили на кінофестивалі Sundance – дивіться у списку.

Sundance-2021: переможці

Драматичний конкурс

Гран-прі журі – CODA

– CODA Приз глядацьких симпатій – CODA

– CODA Найкращий режисер – CODA

– CODA Найкращий сценарій (спеціальна нагорода імені Волда Солда) – Арі Катчер і Раян Велч (On the Count of Three)

– Арі Катчер і Раян Велч (On the Count of Three) Найкращий акторський склад – CODA

– CODA Найкращий актор – Кліфтон Колінс-молодший (Jockey).

Документальний конкурс

Приз журі – Summer Of Soul

– Summer Of Soul Приз глядацьких симпатій – Summer Of Soul

– Summer Of Soul Найкращий режисер – Наталія Алмада (User)

Міжнародна програма