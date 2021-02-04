Sundance-2021: які стрічки вибороли перемогу на престижному кінофестивлі

Фестивальний сезон 2021 року продовжує набирати обертів. 4 лютого у США закінчився знаменитий кінофестиваль Sundance. Які ж стрічки здобули перемогу та похвалу експертів і глядачів – дізнавайтесь у матеріалі.
Джерело: Indie Wire
Американський фестиваль незалежного кіно щороку вражає кіноманів вибором стрічок. З 28 січня до 3 лютого експерти переглядали новинки кіно та шляхом голосування визначили переможців Sundance 2021.
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І хоч церемонія чи не вперше проходила дистанційно, це не повпливало на настрій володарів премій. Тріумфатором вечора, без сумніву, стала драма CODA, яка дослівно розшифровується як "дитина глухих батьків". Стрічка режисерки Шан Хедер здобула одразу 4 перемоги, чим привернула увагу світової кіноспільноти.
Які ще новинки кіно відзначили на кінофестивалі Sundance – дивіться у списку.