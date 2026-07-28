Сурі Круз більше не Круз: донька Тома Круза офіційно відмовилася від прізвища батька

20-річна донька Кеті Голмс та Тома Круза офіційно відмовилася від прізвища Круз і тепер юридично носить ім'я Сурі Ноель. До речі, Ноель – це друге ім'я її мами.

За інформацією People, зміна прізвища підтверджується документами реєстрації виборців у штаті Пенсильванія. Саме там дівчина навчається в Університеті Карнегі-Меллона.

Втім, уважні шанувальники помітили зміни ще раніше. Під час випускного зі школи у 2024 році Сурі вже отримувала диплом під ім'ям Сурі Ноель, без знаменитого прізвища батька.



Кеті Голмс з донькою Сурі / Фото quiencom



Нагадаємо, Сурі народилася у 2006 році, а вже за кілька місяців Том Круз і Кеті Голмс офіційно стали подружжям. Щоправда, казка про голлівудське кохання тривала недовго: у 2012 році пара розлучилася, після чого доньку виховувала переважно Кеті.

Попри величезний інтерес до свого життя, сама Сурі вже давно уникає публічності. Після вступу до університету вона рідко потрапляє в об'єктиви папараці, а її мама ще рідше говорить про доньку в інтерв'ю.

Та коли Сурі вступила до коледжу, Кеті Голмс усе ж не приховувала емоцій.

Я дуже пишаюся своєю донькою. Звісно, мені бракуватиме того, що вона поруч, але я щаслива за неї. Це прекрасний час, коли людина відкриває себе, – говорила акторка.

Наприкінці 2024 року Голмс також була змушена спростовувати чутки про те, що Сурі нібито отримала багатомільйонний трастовий фонд від батька після повноліття. Тоді акторка коротко відповіла:

Це повна неправда. Досить вигадувати.

Чи означає зміна прізвища остаточний розрив із Томом Крузом, сама Сурі не коментувала.

До слова, це вже не перший подібний випадок у Голлівуді. Раніше від прізвища Бреда Пітта офіційно відмовилися й кілька його дітей, тож гучні прізвища, схоже, не завжди хочеться носити все життя.

