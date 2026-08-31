Новий фільм Рідлі Скотта "Сузір’я Великого Пса" розгромили в прокаті – суми зборів смішні

Для режисера, який створив "Чужий" та "Гладіатор" старт прокату нового фільму став, м’яко кажучи, не дуже вдалим. Проте, можливо, ситуація ще зміниться на краще.

Як повідомляє variety, його новий постапокаліптичний трилер "Сузір’я Великого Пса" стартував у США лише з 8 мільйонів доларів, посівши п’яте місце в прокаті. А бюджет стрічки перевищує 80 мільйонів доларів. Тобто фінансовий апокаліпсис тут почався значно раніше за сюжетний.

Про що "Сузір’я Великого Пса"

"Сузір’я Великого Пса": дивитись трейлер

Фільм заснований на романі Пітера Геллера й розповідає про світ після пандемії, яка практично знищила цивілізацію. Гіґ у виконанні Джейкоба Елорді живе на покинутому аеродромі разом зі своїм собакою та колишнім військовим Бенґлі, якого грає Джош Бролін.

Одного дня Гіґ ловить загадковий радіосигнал і вирішує вирушити за межі свого укриття. Замість спокійного життя з собакою починаються нові знайомства, небезпека і боротьба за те, щоб у цьому майже порожньому світі залишитися людиною.

Критики теж не кинулися рятувати фільм

На Rotten Tomatoes стрічка має лише 40% позитивних рецензій, а глядачі поставили їй C+ за CinemaScore.

The Guardian взагалі назвав фільм млявим постапокаліптичним трилером і дорікнув йому слабким сценарієм, незграбними поясненнями та недостатньо розкритими героями. Окремо видання відзначило, що навіть красиві пейзажі не дуже рятують історію.

Іронія в тому, що задум у Скотта був зовсім не цинічним: він хотів зробити історію не лише про виживання, а й про надію, людяність і зв’язок між людьми після катастрофи. Романіст Пітер Геллер високо оцінив задум екранізації.

Але кінотеатральна публіка, схоже, вирішила: якщо вже настав кінець світу, то хоча б подивимося щось веселіше.

Для Скотта це особливо невдалий старт. Порівняно з його попередніми фільмами нинішні 8 мільйонів доларів стали одним із найгірших стартів режисера за останні роки. І тут Голлівуд вкотре нагадує просте правило: навіть якщо ти Рідлі Скотт, ім’я не гарантує черги біля каси.

До речі, поки новий фільм Рідлі Скотта намагається втриматися на плаву, "Людина-павук: Абсолютно новий день" продовжує бити касові рекорди.



