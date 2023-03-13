Світ досі нас так і не зрозумів, – режисер про Оскар для фільму "Навальний"
13 березня на офіційній церемонії вручення кінонагороди Оскар відзнаку отримала стрічка про російського опозиціонера "Навальний". Водночас українському президенту Володимиру Зеленському виступити не дозволили, мовляв, премія "поза політикою".
Так, організатори заплуталися у власній толерантності. Про це 24 Каналу сказав кінорежисер, сценарист, ексголова Національної спілки кінематографістів України Тарас Ткаченко.
Зверніть увагу На західному "кінофронті" – без змін: як пояснити ганьбу та лицемірство на Оскарі-2023
Суцільна дикість
З одного боку, зауважує Ткаченко, це загравання з російською опозицією. Але для нас, українців, позиція про "хороших росіян" дуже спірна. Ми вже не віримо у це.
Ми перебуваємо у набагато більш конфліктній ситуації з російським дискурсом, ніж весь світ. І це холодний душ, який має нас витверезити. На жаль, весь світ не настільки на нашому боці, як здається,
– стверджує кінорежисер.
Навіть ті самі США досі вважають Росію повноправним членом суспільства й співрозмовником. "Для нас це – тотальні злочинці, які роками мають відновлювати довіру до себе і право в принципі на рукостискання. А для американців це така собі сторона діалогу, вони розраховують, що знайдуть там здорове зерно", – відзначив ексголова Національної спілки кінематографістів України.
При цьому, "щоб не дратувати", організатори не дали виступити Зеленському. Ткаченко наголошує: для українців це зараз дико. "Для людини, якій защемили руки у двері спроби говорити зі злодієм, який тебе катує – це дикість", – резюмував він.
До теми – Валерій Клочок про скандальну нагороду на Оскарі: дивіться відео
Реакція українців
- Стрічка про російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває у в'язниці, перемогла на Оскарі у 2023 році. За нагородою на сцену вийшла дружина Навального – Юлія, яка не наважилася згадати про війну в Україні.
- На жаль, організатори церемонії дали майданчик для промови росіянам, тоді як бажання президента Зеленського виступити проігнорували.
- Як українці відреагували на інцидент – читайте у матеріалі.