Світ вражений: Президент Зеленський дублював відомого дитячого персонажа Британії

Для українців не секрет, що до президентської кар'єри Володимир Зеленський став голосом одного з найпопулярніших мультфільмів світу – ведмедика Паддінгтона. Тепер, коли авторитет Президента України набрав світового рейтингу, у соцмережах дізнались про це і були шоковані.

Як повідомляє джерело, у соцмережах розгорівся справжній ажіотаж стосовно інформації про те, що Володимир Зеленський дублював одного з найвідоміших світових дитячих персонажів – ведмедика Паддінгтона. Резонансною подія стала тому, що зараз Президента України у світі вважають першою особою опору російській військовій агресії.

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У минулу неділю в соціальних мережах спалахнуло обговорення — вперше викликане твітом, відправленим засновником "Чорного списку" Франкліном Леонардом — про те, що Володимир Зеленський, Президент України, та людина, яку зараз у всьому світі вважають обличчям мужнього опору нелюдської політики Путіна, озвучив ведмежа Паддінгтона – персонажа найпопулярнішого анімаційного фільму 2014 року.



Ведмідь – символ агресивної Росії та Паддінгтон, який чинить спротив / Фото з твітера Г'ью Бонневілля

Після чого продюсер фільму та кінокомпанія StudioCanal підтвердили запит, додавши, що він озвучував ведмедя українською мовою як у Паддінгтоні, так і в Паддінгтоні 2.

Цю новину у соцмережах зустріли із захопленням, а особливо коли Г'ю Бонневілль, який виконав роль батька Генрі Брауна у фільмах про Паддінгтона, написав у твітері свою подяку Президенту.

Варто також зазначити, що актор увесь час підтримує інформаційну війну проти російської пропаганди, підтримує Україну, взяв участь у ролику із закликом до пожертви на потреби вимушених залишити території України. Зокрема, біля його імені у твітері є прапор України на знак підтримки.



Допис Г'ю Бонневіля у твітері / Скриншот допису

Що відомо про Паддінгтона Історія розповідає про перуанського ведмедика, який полюбляє апельсиновий мармелад. Йому доводиться шукати прихисток у британській сім'ї, яка і дає йому ім'я Паддінгтон. Тож у Лондоні на нього чекають неабиякі пригоди. Це екранізація відомих ілюстрацій та серії книг Майкла Бонда.

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