10 зірок у своїх перших ролях: який вигляд мали актори, перш ніж стати популярними

Неможливо звертати увагу на кожного другорядного персонажа, що з'являється у фільмі. Але часто саме з таких ролей починаються кар'єри акторів, що згодом стають світовими знаменитостями.

Зараз ці актори підкорюють Голлівуд, мають мільйони прихильників та прикрашають обкладинки глянцевих журналів. Але був час, коли зірки тільки починали свій шлях – з епізодичних ролей, малобюджетних фільмів чи не дуже впевнено втілених персонажів. Кіно 24 покаже, який вигляд мали світові зірки у перших ролях.

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Анджеліна Джолі – "У пошуках виходу" (1982)



Актори у своїх перших ролях / Кадр з фільму

Джонні Депп – "Кошмар на вулиці В'язів" (1984)



Актори у своїх перших ролях / Кадр з фільму

Енн Гетевей – "Щоденники принцеси" (2001)



Актори у своїх перших ролях / Кадр з фільму

Бред Пітт – "Темний бік сонця" (1988)



Актори у своїх перших ролях / Кадр з фільму

Гвінет Пелтроу – "Здатна на все" (1993)



Актори у своїх перших ролях / Кадр з фільму

Джордж Клуні – "The Facts of Life" (1985)



Актори у своїх перших ролях / Кадр з серіалу

Дженніфер Еністон – "Табір Кукамонга" (1990)



Актори у своїх перших ролях / Кадр з фільму

Раян Рейнольдс – "Звичайна магія" (1993)



Актори у своїх перших ролях / Кадр з фільму

Різ Візерспун – "Людина на Місяці" (1991)



Актори у своїх перших ролях / Кадр з фільму

Леонардо Ді Капріо – "Зубастики 3" (1991)



Актори у своїх перших ролях / Кадр з фільму

Раніше ми розповідали, який має вигляд зірка "Сватів" Єфросинія Мельник. Акторка з дитинства знімається у фільмах і серіалах, а у 2023 році вона з'явилась в детективній мелодрамі "Коло омани" та інших проєктах.