9 акторів, які заради ролі перевтілилися до невпізнання

Багатьом акторам не потрібно бути схожими на своїх персонажів. Вони настільки талановиті, що легко можуть втілити будь-яку роль.

Мова про світових зірок, таких як Ніколь Кідман, Емма Томпсон і Зак Ефрон, які часто радикально змінювали свій зовнішній вигляд для фільмів і серіалів, чим змогли підкорили чимало глядачів.

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Ніколь Кідман – "Час відплати"

Рік: 2018

Жанр: кримінал, екшн, трилер

У фільмі "Час відплати" актриса виконала роль детектива Ерін Белл. Головну героїню зіграла Ніколь Кідман. За сюжетом, вона розпочинає полювання на членів кримінальної банди, щоб помститися за свого партнера. Образ її персонажки детектива гармонійно доповнило атмосферу напруженого трилера.

У елегантної Ніколь з'явилися мішки під очима, а шкіра набула нездорового вигляду. За цю роль акторка отримала номінацію на премію Золотий глобус в категорії "Найкраща жіноча роль".

Ніколь Кідман у реальному житті та фільмі "Час відплати" / Колаж 24 Каналу

Томас Сангстер – "Смерть супергероя"

Рік: 2011

Жанр: драма, анімація

Ірландська драма "Смерть супергероя" розповідає історію 15-річного підлітка Дональда Кларка, який страждає від смертельного захворювання. Для глибшого занурення в роль цього персонажа, Томасу Броді-Сангстер зробили лисину та повністю поголили брови.

Томас Сангстер у реальному житті та фільмі "Смерть супергероя" / Колаж 24 Каналу

Майкл Фассбендер – "Голод"

Рік: 2008

Жанр: біографія, кримінал, драма, трилер

"Голод" – це історична драма, що розповідає про ув'язнених, які оголосили смертельне голодування. Для втілення образу Боббі Сендса, Майкл Фассбендер схуднув на 16 кілограмів. Ця трансформація вразила особливо тих, хто пам'ятав його спортивну фігуру з часів фільму "300 спартанців" (2006 рік).

Майкл Фассбендер у реальному житті та фільмі "Голод" / Колаж 24 Каналу

Емма Томпсон – "Епілог"

Рік: 2001

Жанр: драма, екранізація

Емма Томпсон – актриса, яка вміє настільки перевтілюватися у своїх персонажів, що стає буквально невпізнанною. Згадайте хоча б її ролі в картині "Моя жахлива няня" та фільми про Гаррі Поттера. Однак, у 2001 році вона зробила сміливий крок іншим шляхом: актриса побрила свою голову та вибілила брови, щоб у фільмі "Епілог" зіграти професора англійської літератури Вів'єн Берінг, яка боролася з раком яєчників.

Емма Томпсон у реальному житті та фільмі "Епілог" / Колаж 24 Каналу

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Наталі Портман – "Привиди Гойї"

Рік: 2006

Жанр: біографія, драма, історія

Оскароносна актриса Наталі Портман відважно взялася на роль у фільмі "Привиди Гойї". На початку кінострічки її персонаж постає юною красунею, але до кінця вона кардинально змінюється. За сюжетом, вона проводить довгі роки в ув'язненні, втрачаючи свою привабливість, здоров'я та молодість.

Наталі Портман у реальному житті та фільмі "Привиди Гойї" / Колаж 24 Каналу

Хоакін Фенікс – "Джокер"

Рік: 2019

Жанр: кримінал, драма, трилер

Для того, щоб зіграти головну роль у фільмі "Джокер", Хоакін Фенікс був змушений схуднути на 23 кілограми. Аби не зіпсувати своє здоров'я, він звернувся до дієтолога.

Хоакін Фенікс у реальному житті та фільмі "Джокер" / Колаж 24 Каналу

Девід Харбор – "Дивні дива"

Роки: 2016 – донині

Жанр: наукова фантастика, драма, жахи, детектив, трилер

Девід Харбор з'явився в трьох сезонах серіалу "Дивні дива". Проте після драматичного завершення третього сезону, прихильники не були певні, що чи повернеться його персонаж Джим Хоппер у четвертому сезоні. Фанати були в шоці, коли він повернувся, адже актор втратив цілих 32 кілограми під час підготовки до нового розвитку сюжету персонажа.

Девід Харбор у реальному житті та серіалі "Дивні дива" / Колаж 24 Каналу

Зак Ефрон – "Залізний кіготь"

Рік: 2023

Жанр: біографія, драма, спорт

У фільмі, прем'єра якого запланована на грудень 2023 року, Зак Ефрон виконає роль колишнього професійного рестлера Кевіна фон Еріха. Під час розробки картини актор постав у хорошій фізичній формі та зі стрижкою в стилі "під горщик".

Зак Ефрон у реальному житті та фільмі "Залізний кіготь" / Колаж 24 Каналу

Аня Тейлор-Джой – "Атлантида"

Роки: 2013 – 2015

Жанр: фентезі, пригоди, драма, мелодрама

Актриса нового покоління відважилася з'явитися на екрані з гладким черепом та обличчям, яке розписане малюнками. Мова про фентезі-серіал "Атлантида", який виходив на екранах у період з 2013 по 2015 рік. Якщо брати до уваги фільм "Минулої ночі в Сохо", то її образ там геть абсолютно інший.

Аня Тейлор-Джой в реальному житті та серіалі "Атлантида" / Колаж 24 Каналу