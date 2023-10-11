9 акторів, які заради ролі перевтілилися до невпізнання
Багатьом акторам не потрібно бути схожими на своїх персонажів. Вони настільки талановиті, що легко можуть втілити будь-яку роль.
Мова про світових зірок, таких як Ніколь Кідман, Емма Томпсон і Зак Ефрон, які часто радикально змінювали свій зовнішній вигляд для фільмів і серіалів, чим змогли підкорили чимало глядачів.
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Ніколь Кідман – "Час відплати"
Рік: 2018
Жанр: кримінал, екшн, трилер
У фільмі "Час відплати" актриса виконала роль детектива Ерін Белл. Головну героїню зіграла Ніколь Кідман. За сюжетом, вона розпочинає полювання на членів кримінальної банди, щоб помститися за свого партнера. Образ її персонажки детектива гармонійно доповнило атмосферу напруженого трилера.
У елегантної Ніколь з'явилися мішки під очима, а шкіра набула нездорового вигляду. За цю роль акторка отримала номінацію на премію Золотий глобус в категорії "Найкраща жіноча роль".
Томас Сангстер – "Смерть супергероя"
Рік: 2011
Жанр: драма, анімація
Ірландська драма "Смерть супергероя" розповідає історію 15-річного підлітка Дональда Кларка, який страждає від смертельного захворювання. Для глибшого занурення в роль цього персонажа, Томасу Броді-Сангстер зробили лисину та повністю поголили брови.
Майкл Фассбендер – "Голод"
Рік: 2008
Жанр: біографія, кримінал, драма, трилер
"Голод" – це історична драма, що розповідає про ув'язнених, які оголосили смертельне голодування. Для втілення образу Боббі Сендса, Майкл Фассбендер схуднув на 16 кілограмів. Ця трансформація вразила особливо тих, хто пам'ятав його спортивну фігуру з часів фільму "300 спартанців" (2006 рік).
Емма Томпсон – "Епілог"
Рік: 2001
Жанр: драма, екранізація
Емма Томпсон – актриса, яка вміє настільки перевтілюватися у своїх персонажів, що стає буквально невпізнанною. Згадайте хоча б її ролі в картині "Моя жахлива няня" та фільми про Гаррі Поттера. Однак, у 2001 році вона зробила сміливий крок іншим шляхом: актриса побрила свою голову та вибілила брови, щоб у фільмі "Епілог" зіграти професора англійської літератури Вів'єн Берінг, яка боролася з раком яєчників.
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Наталі Портман – "Привиди Гойї"
Рік: 2006
Жанр: біографія, драма, історія
Оскароносна актриса Наталі Портман відважно взялася на роль у фільмі "Привиди Гойї". На початку кінострічки її персонаж постає юною красунею, але до кінця вона кардинально змінюється. За сюжетом, вона проводить довгі роки в ув'язненні, втрачаючи свою привабливість, здоров'я та молодість.
Хоакін Фенікс – "Джокер"
Рік: 2019
Жанр: кримінал, драма, трилер
Для того, щоб зіграти головну роль у фільмі "Джокер", Хоакін Фенікс був змушений схуднути на 23 кілограми. Аби не зіпсувати своє здоров'я, він звернувся до дієтолога.
Девід Харбор – "Дивні дива"
Роки: 2016 – донині
Жанр: наукова фантастика, драма, жахи, детектив, трилер
Девід Харбор з'явився в трьох сезонах серіалу "Дивні дива". Проте після драматичного завершення третього сезону, прихильники не були певні, що чи повернеться його персонаж Джим Хоппер у четвертому сезоні. Фанати були в шоці, коли він повернувся, адже актор втратив цілих 32 кілограми під час підготовки до нового розвитку сюжету персонажа.
Зак Ефрон – "Залізний кіготь"
Рік: 2023
Жанр: біографія, драма, спорт
У фільмі, прем'єра якого запланована на грудень 2023 року, Зак Ефрон виконає роль колишнього професійного рестлера Кевіна фон Еріха. Під час розробки картини актор постав у хорошій фізичній формі та зі стрижкою в стилі "під горщик".
Аня Тейлор-Джой – "Атлантида"
Роки: 2013 – 2015
Жанр: фентезі, пригоди, драма, мелодрама
Актриса нового покоління відважилася з'явитися на екрані з гладким черепом та обличчям, яке розписане малюнками. Мова про фентезі-серіал "Атлантида", який виходив на екранах у період з 2013 по 2015 рік. Якщо брати до уваги фільм "Минулої ночі в Сохо", то її образ там геть абсолютно інший.