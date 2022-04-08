"На своїй землі", "Толока", "Анна": у Туреччині покажуть три важливі українські фільми

У турецькому Ізмірі завтра, 9 квітня, покажуть три українські фільми у межах благодійного кіномарафону на підтримку України CinemAid Ukraine Charity Film Marathon. Серед них: повнометражний "Толока" Михайла Іллєнка, короткометражки "Анна" Олеся Саніна та "На своїй землі" Саші Кірієнка.

CinemAid Ukraine Charity Film Marathon – це серія показів українського кіно за кордоном на підтримку України. Благодійний кіномарафон ініційований Державним агентством України з питань кіно спільно з Українською кіноакадемією, Асоціацією "Дивись українське", Українською Кіноасоціацією та іншими компаніями.

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У Туреччині 9 квітня покажуть три важливі українські фільми

"Толока" Михайла Іллєнка

Український фільм "Толока", знятий за мотивами балади Тараса Шевченка "У тієї Катерини". Передісторія створення фільму "Толока" бере свій початок ще у 2004 році, хоч ідея зародилася ще у 1967 році.

Режисер Михайло Іллєнко розповів про ціль створити таку екранізацію у листі своєму другові, чим візуалізував мрію. Балада Шевченка і фільм Іллєнка ніби притча про долю України. Кожне випробування Катерининої сили ніби розповідає про долю та життя українців, які намагаються не втрачати віру.

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"Анна" Олеся Саніна

Короткометражний фільм "Анна" режисера Олеся Саніна нагадує про історію українсько-французьких відносин XI століття, коли Анна, княжна Київська, одружилася з французьким королем Генріхом Першим і стала королевою Франції.



Домінік Пінон у фільмі "Анна" / Фото Держкіно

"На своїй землі" Саші Кірієнка

Картина "На своїй землі" входить до однойменного альманаху короткометражних фільмів. Стрічку екранізовано в рамках проєкту "Дивись українське".

Весна. Неподалік чутно постріли й вибухи – йде війна. Уляна зібрала речі, щоб поїхати. А Гордій щепить дерева у своєму садку. Бо це його земля,

– йдеться в офіційному синопсисі.

Фільм розповідає про те, що саме любов до рідної землі, любов до України додає всім нам сил у боротьбі з ворогом.

"На своїй землі" 2018: дивіться фільм