Свято наближається: 15 улюблених різдвяних фільмів, які ніколи не набридають

Різдво на порозі, тож на нас чекають неймовірні святкові вихідні у родинному колі та довгі зимові вечори. Тож, щоб не нудьгувати, пропонуємо добірку найкращих фільмів усіх часів, які ніколи не набридають.

Редакція Кіно 24 обрала 15 святкових картин, які вже стали улюбленими кожного з нас. Ми впевнені, що деякі з них ви бачили, однак, переглядати по кілька раз улюблені фільми – справжнє задоволення, особливо у такий магічний різдвяний час.

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"Як Грінч украв Різдво" / How the Grinch Stole Christmas, 2000 рік

"Як Грінч украв Різдво": дивіться трейлер

"Самотній Санта бажає познайомитися з міссіс Клаус" / Single Santa Seeks Mrs. Claus, 2004 рік

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"Самотній Санта бажає познайомитися з міссіс Клаус": дивіться трейлер

"Хроніки Різдва" / The Christmas Chronicles, 2018 рік

"Хроніки Різдва": дивіться трейлер

"Реальне кохання" / Love Actually, 2003 рік

"Реальне кохання": дивіться трейлер

"Любіть Куперів" / Love the Coopers, 2015 рік

"Любіть Куперів": дивіться трейлер

"Різдвяні канікули" / National Lampoon's Christmas Vacation, 1989 рік

"Різдвяні канікули": дивіться трейлер

"Чотири Різдва" / Four Christmases, 2008 рік

"Чотири Різдва": дивіться трейлер

"Пережити Різдво" / Surviving Christmas, 2004 рік

"Пережити Різдво": дивіться трейлер

"Відпочинок за обміном" / The Holiday, 2006 рік

"Відпочинок за обміном": дивіться трейлер

"Дуже погані матусі 2" / A Bad Moms Christmas, 2017 рік

"Дуже погані матусі 2": дивіться трейлер

"Щасливого Різдва" / Last Christmas, 2019 рік

"Щасливого Різдва": дивіться трейлер

"Диво на 34-й вулиці" / Miracle on 34th Street, 1994 рік

"Диво на 34-й вулиці": дивіться трейлер

"Сім′янин" / The Family Man, 2000 рік

"Сім′янин": дивіться трейлер

"Інтуїція" / Serendipity, 2001 рік

"Інтуїція": дивіться трейлер

"Різдвяна обіцянка" / The Mistletoe Promise, 2016 рік

"Різдвяна обіцянка": дивіться трейлер