Такі ж шалені, як "Похмілля у Вегасі": 5 комедій, які неможливо вимкнути на півдорозі

Минуло вже понад 17 років після прем'єри "Похмілля у Вегасі", а цей фільм досі залишається еталоном комедій про друзів, які постійно знаходять пригоди... або пригоди знаходять їх. Після перегляду хочеться лише одного – знайти ще щось із таким самим божевільним вайбом, абсурдними ситуаціями й гумором на межі фолу.

Саме тому 24 Канал зібрав добірку комедій на вечір, які по вайбу чимось схожі між собою.

"Ми – Міллери"



Фільм "Ми – Міллери" / Фото Imdb



Уявіть, що дрібний наркодилер вирішив перевезти величезну партію наркотиків через кордон. Логічно ж узяти із собою... фальшиву сім'ю. Саме так і починається одна з найсмішніших комедій останніх років.

Дженніфер Еністон, Джейсон Судейкіс і компанія потрапляють у настільки безглузді ситуації, що часом здається: сценаристи просто записували найдикіші ідеї на серветках. І це чудово працює.

"Проєкт X"



Фільм "Проект Х" / Фото Imdb



Здавалося б, звичайна домашня вечірка. Але вже за кілька годин вона перетворюється на катастрофу такого масштабу, що сусіди ще довго згадуватимуть цей вечір.



Якщо в "Похміллі у Вегасі" герої намагалися зрозуміти, що сталося минулої ночі, то тут ви буквально бачите, як усе летить шкереберть у режимі реального часу.

"Мачо і ботан"



Фільм "Мачо і ботан" / Фото Imdb



Два поліцейські-невдахи отримують дивне завдання – знову сісти за шкільні парти й працювати під прикриттям.

Джона Гілл і Ченнінг Татум настільки органічно виглядають у ролі повних протилежностей, що їхній дует давно став культовим. Жартів тут вистачає, а деякі сцени й досі розлітаються мемами.

"Копи на підхваті"



Фільм "Копи на підхваті" / Фото Imdb



Поки одні рятують світ, інші сидять в офісі й заповнюють папери. Саме такими "героями" спочатку здаються персонажі Вілла Феррелла та Марка Волберга.

Втім, коли їм усе ж випадає шанс проявити себе, починається справжній комедійний хаос. Безглузді ситуації, перестрілки, переслідування й самоіронія – усе, за що ми любимо хороші американські комедії.

"Нестерпні боси"



Фільм "Нестерпні боси" / Фото Imdb



Напевно, кожен хоча б раз мріяв звільнитися після особливо важкого робочого дня. Герої цієї комедії пішли значно далі й вирішили... позбутися своїх босів.

Звісно, їхній "геніальний" план починає розвалюватися майже одразу. А Дженніфер Еністон у ролі стоматологині доводить, що може дивувати не лише романтичними комедіями.

До речі, якщо після цієї добірки вам захочеться ще більше якісного гумору, зверніть увагу на нашу підбірку атмосферних французьких комедій.