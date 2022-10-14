Тарас Цимбалюк емоційно відповів, чи вважає Паніна "хорошим русскім"

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк розповів, що думає про росіян, які через повномасштабну війну покинули країну й чкурнули за кордон. До таких "сміливців" він ставиться категорично.

В інтерв'ю 24 каналу секс-символ українського кіно Тарас Цимбалюк зізнався, що для нього втекти з Росії – не подвиг. Тож таких, як Олексій Панін, який з-за кордону розносить режим Путіна, героями він не вважає. На його думку, це цілком логічна реакція на російський терор.

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Чи вважає Цимбалюк Паніна "хорошим русскім"

Я не можу їх називати хорошими росіянами. Це абсолютно нормальна поведінка. Якщо людина виїжджає з Росії, бо там п*зд*цова влада, то це нормально. Це не хороший росіянин, це людина, яка просто адекватна. Так повинно бути,

– емоційно роз'яснив нам Тарас Цимбалюк.

Він вважає, що виїхати з Росії після 24 лютого так само закономірно, як допомогти підвестися бабусі, що впала. Тож розхвалювати тих, хто просто дременув з Москви, актор не збирається.

"Це те саме, якщо людина бачить, що впала бабуся, вона підійшла і підняла, допомогла. Я ж не скажу, що ти красавчик, ти молодець. Так просто повинно бути та й все", – наголосив Цимбалюк.



Тарас Цимбалюк / Фото Уляни Журби, 24 канал

Тарас Цимбалюк про дружбу з росіянами

Тарас Цимбалюк, до речі, розірвав зв'язки з усіма росіянами, з якими товаришував чи спілкувався до вторгнення. Спочатку актор їм написував, телефонував і навіть пропонував зустрітися, але коли зрозумів, як "по-дибільному" вони поводяться, просто забив.

"Люди, з якими я спілкувався понад 10 років, з 2013 року, які тут фактично жили, коли почалась війна, сказали, що ми бандерівці, що в нас тут пропаганда, фейки й так далі", – поділився зірка "Спіймати Кайдаша".