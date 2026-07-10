Поки Цимбалюка закликають не знімати: ці 3 комедії з ним дивляться тисячі українців

Тарас Цимбалюк – один із найпомітніших українських акторів, знайомий за роллями в серіалах "Спіймати Кайдаша" та "Чорний ворон". Але зараз обговорюють не його ролі, а слова колеги.

Актор Олег Загородній в інтерв'ю на ютуб-каналі Аліни Доротюк закликав продюсерів переглянути ставлення до Цимбалюка через низку скандалів, зокрема квітневу ДТП за участю його авто. Каже, що не пропонує кенселити, але натякає на "зміну вподобань".

Поки скандал ще не вщух остаточно, ловіть добірку фільмів з Цимбалюком.

Три комедії з Цимбалюком, які варто подивитись

"Коли ти вийдеш заміж?"

Цимбалюк грає Марка – одного з головних героїв історії про мистецтвознавицю, чиє життя летить шкереберть після зірваного весілля й зради коханого. Далі – подорож, що обертається несподіваною пригодою.

Фільм "Коли ти вийдеш заміж?": дивитись трейлер

"Песики"

Комедія, де Цимбалюк зіграв одного з чоловіків головної героїні. Родзинка сюжету: всі, з ким вона зближується, перетворюються на песиків — і їй доводиться цю "магію" якось зупиняти.

Фільм "Песики": дивитись трейлер

"Встигнути до 30"

Серіал про трьох подруг, які напередодні 30-річчя вирішують кардинально змінити життя й наважуються на авантюри. Цимбалюк тут – в епізодичній ролі, але навіть вона запам'ятовується.

Фільм "Встигнути до 30": дивитись трейлер

А ще вам точно варто додати до списку фільмів на вечір ці українські комедії.