"Ситуація – пи*дец": Цимбалюк розкритикував серіал "Інгулець", але заступився на Горбунова

Українські зірки продовжують реагувати на скандал зі серіалом "Інгулець", який Юрій Горбунов планує зняти за державні 33 мільйони гривень. Цю ситуацію також прокоментував Тарас Цимбалюк.

Спершу Цимбалюк підтримав зйомки серіалу, прокоментувавши допис Горбунова вогниками. Втім, потім актор змінив свою думку і засудив проєкт.

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Тарас Цимбалюк прокоментував зйомки "Інгульця"

У своїх інстаграм-сторісах зірка "Спіймати Кайдаша" сказав, що знімати комедію під час війни за таку суму, коли військові потребують амуніції, техніки та інших необхідних речей, – це дно, але за Горбунова актор заступився і вважає, що зараз не доречно критикувати продюсера. Сам серіал "Інгулець" Тарас назвав прохідним мильним серіалом.

Я повністю згоден, що ця ситуація – пи***ц, але поливати матом Юру, бажати смерті й проклинати сім'ю – це пи***ц подвійний. Знімати прохідний мильний серіал за мотивами російського проєкту – це дно. Тим більше в паралель з важкою стадією війни, і, особливо дисонансно з дуже важливим мегазбором Сергія Притули,

– висловився Цимбалюк.

Однак після цього актор наголосив, що Україна все ж потребує якісного продукту, який варто знімати під час війни. Бо, якщо нічого не знімати, за словами актора, буде набагато гірше. "Підняти мертвий український кінематограф буде практично неможливо. Відсутність україномовних проєктів потягне за собою інтерес до інших країн (хоч би знову, під час нарізування салатів вдома, не почали дивитися за звичкою мильні драми РФ)", – сказав Цимбалюк.

Цимбалюк вважає, що однозначно мають бути якісь українські фільми та серіали. "Бюджетні, менше, рідше, але повинні. І ще дуже шкода, що всі забули, що Юрій Горбунов та його команда зібрали мільйони доларів для ЗСУ і продовжують далі масштабно волонтерити. І, головне, кіно – це як підручник і мова – культурна зброя. Так, зараз це другорядна річ, але вона не повинна бути повністю ліквідована", – підсумував він.

Тарас Цимбалюк / Фото з інстаграму актора

Що відомо про серіал "Інгулець"