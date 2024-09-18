Цимбалюк різко відповів хейтеру, який принизив його через допомогу ЗСУ: "Завжди легше до*батись"

Український актор Тарас Цимбалюк різко відреагував на звинувачення в тому, що він та його колеги нібито використовують допомогу ЗСУ як спосіб особистої вигоди. Ці закиди на адресу актора та інших публічних осіб почали з’являтися в соціальних мережах.

Цимбалюк вирішив не залишати це без уваги й звернувся до хейтерів через свою сторінку в інстаграмі. У своїх сторіс актор опублікував відповідь, де чітко висловив свою позицію щодо подібних звинувачень.

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Тарас Цимбалюк різко відповів хейтерам: що сталось

У мережі з’явилося відео, на якому український військовий висловлює щиру подяку акторам Тарасу Цимбалюку, Ользі Сумській, Наталці Денисенко та іншим, які активно підтримують Збройні Сили України. Зокрема, військовий зазначив, що завдяки донатам і зусиллям цих акторів вдалося зібрати гроші для підрозділу, який воює на Харківському напрямку. Така допомога є важливою і цінною для захисників.

Однак у коментарях під відео один із користувачів вирішив висловити негативну думку, звинувативши акторів у тому, що вони роблять все для власної вигоди, прикриваючись допомогою армії. Користувач написав, що актори "їздять бабло колотять", маючи на увазі, що їхні акції з підтримки ЗСУ є лише приводом для особистої наживи.

Тарас Цимбалюк не залишив цей коментар без уваги та публічно відповів на звинувачення.

Завжди легше знецінити, обізвати й до когось до*батись на рівному місці. А якщо ви ще й даєте найменший привід, то вас будуть змішувати з л*йном з величезною посмішкою на обличчі. Особливо ті, котрі весь час можуть дивитися вам тільки в спину. Не треба так, народе. Хоча… Це тільки мотивує і підтверджує правильність взятого курсу,

– написав Цимбалюк.



Тарас Цимбалюк відповів хейтерам / Скриншот із соцмереж актора

Актор Тарас Цимбалюк висловився про те, що в сучасному суспільстві багато людей схильні до поверхневих суджень і критики, замість того, щоб самостійно брати участь у позитивних змінах.

Він зауважив, що соціум часто демонструє "не найвищі розумові можливості". Частина суспільства віддає перевагу засудженню інших, замість того, щоб власними діями сприяти розвитку та покращенню.