"Став добровольцем, вирушив на фронт": кого зіграв Тарас Цимбалюк у новому серіалі "Зв’язок"

У новому українському серіалі "Зв’язок", що вийде на екрани вже цієї осені, одну з головних ролей зіграв Тарас Цимбалюк. Шоу розповідатиме про нові реалії життя після 24 лютого 2022 року.

Окрім Тараса Цимбалюка, у багатосерійній комедії можна буде побачити зіркових акторів у незвичних амплуа. Серед них – одружені Віктор Андрієнко й Римма Зюбіна, а також Дмитро Вівчарюк і Рома Міщеряков, які уживаються разом. Про це 24 Каналу повідомив Новий канал.

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Тарас Цимбалюк зіграв у новому українському серіалі військового

У серіалі "Зв’язок" зірка українського кіно, Тарас Цимбалюк, втілив роль сина Андрієнка і Зюбіної, що пішов добровольцем захищати країну від ворога.

"Зв’язок" – це прикольний та якісний проєкт. Мені сподобався сценарій і формат, який обрали для зйомок. Коли запропонували знятися в цьому серіалі, не вагався. Записав на відео проби, відправив – і потрапив у каст! Я граю добровольця, який не мав жодного військового досвіду, але пішов служити й захищати країну від ворога. Він – справжній герой для українців,

– наголосив Тарас Цимбалюк.

Крім цього актор поділився, що зйомки проєктів після повномасштабного вторгнення потребують великих зусиль: "Ми знімаємо серіал у спартанських умовах. Відіграємо по 20 сцен за день, і це дуже важко. Однак у сьогоднішніх реаліях краще будемо культивувати українське кіно, ніж просто сидіти, склавши руки".



Тарас Цимбалюк, Віктор Андрієнко та Римма Зюбіна у серіалі "Зв’язок" / Новий канал

Нагадаємо, нещодавно з Тарасом Цимбалюком вийшов серіал "Полкан", який розповідає історію досвідченого та цинічного полісмена Павла Сафронова, що перебуває у комі, а його душа переселилася у дворового пса. Єдиний, хто може почути голос Павла, – його молодий напарник, лейтенант Слава Курочка, який тільки починає свою кар’єру в поліції.