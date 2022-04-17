Український актор Тарас Цимбалюк відповів на популярне запитання: "Де ви були 8 років тому, коли бомбили Донбас". Зірка "Кріпосної" зізнався, що останні місяці оминав такі численні провокативні запитання від росіян, однак, все ж вирішив відповісти.

Українська знаменитість закликала пригадати, що залишилося від української армії після Януковича, коли Путін підло і цинічно ввів свої війська. Крім того, зауважив, що ті, хто ставлять подібні питання: "Що ви робили 8 років тому?" абсолютно не вглядалися в розвиток подій, які відбуваються в Україні, передає 24 канал.

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Тарас Цимбалюк відповів, де був 8 років тому, "коли бомбили Донбас"

Якщо формулюється, що в Україні є "нацики" і "бандерівці", не думаю, що ви заглиблювалися в реальний хід тих подій, швидше, просто бездумно віддались сусідській пропаганді та почали вільно пливти за течією яскраво коричневого кольору,

– сказав актор у своєму інстаграмі.

"Чому вас ніхто не бомбив, поки росія туди не завела свої війська? Бо ми ж не йо*нуті – це відповідь, щоб ви довго не думали".

Актор зауважив, що якось швидко всі все забули: "Вторгнення Росії на Донбас стало величезним ударом для всієї України. Кожного вбитого героя АТО в останній шлях проводжала вся країна. Почався дуже потужний волонтерський рух: для потреб АТО всі ці роки українці збирали величезні суми. Завдяки новій владі, армія з нуля сформувалась у дуже пристойну чисельність і боєздатність, щоб захистити в першу чергу вас (звичайно, не всі, бачу, оцінили) і всю Україну".

Крім цього, Цимбалюк нагадав, що за кілька кілометрів від передової, зірки шоубізнесу організовували постійні зустрічі, в соцмережах також "неслося" не менше. "Може ви не хотіли цього помічати?", – сказав він до тих, хто ставить подібні питання.

А далі, за словами актора, відбувається дивна логіка: "Люди, котрі за Росію – настоящие патриоты своей страны. Люди, що за Україну – "бандеровцы" і "нацики"? – 100 % попадання в десятку від пропаганди. Зашорене стадо ковтнуло".

І хоча б погугліть, хто такий Степан Бандера, щоб так безпантово не козиряти цим недоречним і так дешево висмоктаним з пальця статусом,

– порадив Цимбалюк.



Тарас Цимбалюк / Світлина з інстаграму актора