"Кайф": Тарас Цимбалюк відтворив кадри з культового фільму "Леон" у новій фотосесії

Український актор Тарас Цимбалюк, відомий своїми ролями у "Кріпосній" та "Спіймати Кайдаша" здивував своїх підписників новою фотосесією. Фото виконані у стилі культового фільму французького режисера Люка Бессона.

На знімках Тарас Цимбалюк постав у ролі Леона, якого у картині зіграв Жан Рено. Поряд з ним дівчинка Марія у ролі Матильди, в яку у стрічці перевтілилася Наталі Портман.

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Нова фотосесія Тараса Цимбалюка – дивовижні фото

Світлини з фотосесії актор опублікував у себе в інстаграмі, лаконічно зазначивши: "Леон і Матильда". Фотографом був zubarev.photographer.

Для ефектного образу Цимбалюк обрав темні джинси, протисонцеві окуляри, білу футболку, чорні шапку та взуття. Дівчинка Марія виглядала більш яскраво, додавши до луку веселкові кольори. Разом вони виглядали надзвичайно гармонійно.

У коментарях підписники висловили свій захват, зокрема прокоментували українські зірки:

Наталка Денисенко: "Клас"

Jerry Heil: "Перше фото — з категорії культових"

Олеся Жураківська: "Дуже і дуже, дорогий мій Друже!"

Alyona alyona: "Кайф".

Фотосесія Тараса Цимбалюка у стилі фільму "Леон" / Фото з інстаграму актора

Більше реакції мережі

"Сиквелу бути! Актори вже підібрані, по-моєму, ідеально";

"Це просто щось неймовірне. Час вже відзняти українську версію";

"Крута зйомка";

"Це пожежа. Які схожі!";

"Тарас, дорогенький!️ До речі, про фільм – це дуже слушна порада! Я також думаю, що це буде краще, ніж в якомусь Голлівуді".

Що відомо про фільм "Леон"

Мабуть, у світі не знайдеться любителя кіно, який би хоч раз не дивився культовий бойовик Люка Бессона "Леон". Фільм розповідає про найманого вбивцю, який у вільний від роботи час намагається вдавати з себе звичайного американця. І це йому чудово вдається, поки одного разу у сусідній квартирі не стається жорстоке вбивство усієї сім'ї. Єдина, хто зумів вижити – дівчинка Матильда, яка приходить за допомогою до сусіда Леона.

"Леон": дивіться трейлер до фільму

Виявляється, що батько школярки мав справу з полісменами-наркоторговцями, які й безжально знищили всю родину. Тепер правоохоронці влаштовують справжнє полювання на Матильду, не знаючи, що на її захист став кілер Леон.

Оригінальні кадри з фільму "Леон" / Фото Кіноріум