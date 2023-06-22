"Таємне вторгнення": все, що треба знати про новий серіал від Marvel Comics

"Таємне вторгнення" – американський мінісеріал, який Кайл Бредстріт створив для Disney+. Це перший телевізійний серіал п'ятої фази Кіновсесвіту Marvel.

Перша серія "Таємного вторгнення" вийшла 21 червня. Який графік виходу серій, що відомо про сюжет та акторський склад – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Цікаві факти про серіал "Таємне вторгнення"

Сюжет

Робота над створенням "Таємного вторгнення" розпочалася у вересні 2020 року, коли найняли сценариста Кайла Бредстріта, а Джексона закріпили за головною роллю.

Продюсер Кевін Файгі заявив, що серіал, у порівнянні з мультфільмом "Таємне вторгнення", не буде мати такого великого обсягу та впливу, навіть за чисельністю персонажів. Мультфільм "Таємне вторгнення" навіть перевершує фільм "Месники: Завершення" 2019 року за кількістю персонажів. Зате "Таємне вторгнення" зосередиться на елементах політичної параної, які знайомі фанам коміксів, через персонажів Джексона та Мендельсона.

У серіалі Джексон дізнається про таємне вторгнення фракції Скруллів на Землю, які здатні змінювати свою форму. Ф'юрі об'єднується зі своїми союзниками, включаючи Еверетта Росса, Марію Хілл та Скрулла Талоса, який на той час влаштував собі життя на Землі.

Зйомки відбувалися в Лос-Анджелесі.

Кадр з серіалу "Таємне вторгнення" / Marvel

Акторський склад

Семюель Л. Джексон та Бен Мендельсон повернуться до своїх звичних ролей Ніка Ф'юрі та Талоса. Окрім них, у серіалі зіграють:

Кобі Смолдерс;

Мартін Фріман;

Дон Чідл;

Дермот Малруні;

Кінгслі Бен-Адір;

Емілія Кларк;

Олівія Колман;

Крістофер Мак-Дональд;

Кармен Іджого.

Графік виходу серій

"Таємне вторгнення" складатиметься з шести серій, кожна з яких виходитиме щосереди з фіналом 26 липня.

1 серія – Resurrection – 21 червня;

2 серія – Self-Report Scheme – 28 червня;

3 серія – Lost in Storage – 12 червня;

– 12 червня; 5 серія – Suss Out the Meek – 26 червня.

Кадр з серіалу "Таємне вторгнення" / Marvel

Трейлери та рейтинг Rotten Tomatoes

Перший трейлер "Таємного вторгнення" дебютував на виставці D23 Expo 2022. У трейлері показані Дон Чідл, Семюел Л. Джексон та Колбі Смолдерс, які борються з вторгненням. Ми також бачимо фрагменти драматичних виступів Бена Мендельсона та Олівії Колман.

"Таємне вторгнення" 2023: дивіться перший трейлер

У другому трейлері, який вийшов 2 місяці тому і набрав 19 мільйонів переглядів, автори серіалу вже ж вирішили залишити кадри з Москви. Зокрема у ролику ми можемо побачити як палає Кремль.

"Таємне вторгнення" 2023: дивіться другий трейлер

На Rotten Tomatoes серіал "Таємне вторгнення" отримав 66 % свіжості від кінокритиків та 82 % від глядачів. Рейтинг IMDb першої серії серіалу складає 7,7 зі 10.