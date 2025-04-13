У віці 94 років помер режисер фільму "Рембо: Перша кров" Тед Котчефф

Канадський режисер Тед Котчефф пішов з життя у віці 94 роки. Його донька повідомила, що батько помер від серцевої недостатності в четвер у Нуево-Вальярта (Мексика), де проживав.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на The Guardian. Син Теда Котчеффа сказав, що "він помер від старості, мирно, в оточенні близьких".

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Тед Котчефф є режисером таких фільмів: "Рембо: Перша кров", "Вікенд у Берні", "Небезпечне пробудження" та "Учнівство Дадді Кравіца".

Він був дивовижним оповідачем. Він був неймовірним, більшим за життя персонажем, і він був режисером, який міг привернути увагу до будь-чого,

– сказала його донька Кейт.

Що відомо про Теда Котчеффа

Тед Котчефф – син болгарсько-македонських іммігрантів. Він народився 7 квітня 1931 року в Торонто. На початку 1950-х років приєднався до Канадської телерадіомовної корпорації (CBC).

На початку 60-х років Котчефф почав знімати повнометражні фільми. Його дебютна робота – комедія "Тіара Таїті" (1962 рік) з Джеймсом Мейсоном та Джоном Міллсом у головних ролях.

Кар'єра режисера пішла вгору, коли він зняв австралійсько-американський трилер "Небезпечне пробудження". Працював над канадською комедійною драмою "Учнівство Дадді Кравіца" (1974 рік). Фільм отримав нагороду "Золотий ведмідь" на Берлінському міжнародному кінофестивалі.

Після цього працював над комедійним фільмом "Аферисти Дік та Джейн розважаються" з Джейн Фонда і Джорджем Сігалом у головних ролях. А серед його інших успішних робіт: фільм "Рембо: Перша кров" з Сільвестром Сталлоне у головній ролі та чорна комедія "Вікенд у Берні", де знявся Ендрю Маккарті.

Тед Котчефф був двічі одружений: з Сільвією Кей та Лайфун Чун.

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