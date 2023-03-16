"Тед Лассо" 3 сезон: огляд 1 серії, відгуки глядачів та сюжет хіт-комедії

На AppleTV+ вийшла перша серія 3 сезону серіалу "Тед Лассо", що розповідає історію про американського футбольного тренера, який переїхав до Лондона, щоб тренувати футбольну команду AFC Річмонд. Чи виправдав новий сезон очікування глядачів – читайте далі.

У новому сезоні головний герой стикається з питанням про мету своєї роботи, а також з можливим майбутнім команди, що деградує в Прем'єр-Лізі. Серіал став символом оптимізму та радості в часи пандемії COVID-19, і надав надію у складний період. Однак, третій сезон отримав критику за розширення сюжетів, передає 24 Канал.

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"Тед Лассо" вже не такий веселий

На початку першої серії третього сезону серіалу "Тед Лассо" головний герой розмірковує, чи справді є якийсь сенс залишатися в Лондоні та тренувати футбольну команду. У кінці минулого сезону AFC Річмонд зуміла повернутися до Прем'єр-Ліги, що було історією перемоги в умовах незвичайних обставин. Тепер, на початку нового сезону, Річмонд очікується останньою у Прем'єр-Лізі й знову буде деградована. Тед (Джейсон Судейкіс) стикається з можливим майбутнім, і водночас бачить, як його син Генрі (Ґас Тернер) сідає на літак і відправляється до Канзасу після шести тижнів, проведених з ним літом. Чоловік залишив свою родину, щоб тренувати команду, яка, ймовірно, ніколи не виграє трофей. Тому Тед питає себе: "Яка тоді мета?".

"Тед Лассо": дивіться трейлер 3 сезону

Це доречне, трохи метамовне питання, особливо зважаючи на те, що було багато натяків на те, що цей сезон може бути останнім для комедії, яка виграла премію "Еммі". Неможливо відокремити Теда Лассо та його популярність від контексту його прем'єри. Перший сезон вийшов на Apple TV+ в серпні 2020 року, в той час, коли пандемія COVID-19 перебувала на найважчому етапі. Будь-яка надія, що локдауни закінчаться і всі зможуть безпечно повернутися до нормального життя, була позбавлена змісту, і всі були на межі стресу. Не було кінця в перспективі.

А потім з'явився перший сезон Теда Лассо, який став символом оптимізму та радості, і розповів історію про те, що спільнота, а також турбота один про одного є найважливішим у боротьбі зі складнощами. Перший сезон був смішним та милосердним, але, головне, він дав надію, коли Тед Лассо, американський футбольний тренер, який перебував в складних умовах в AFC Річмонд, закликав усіх довкола себе боротися з цинізмом.

Тед Лассо справді заслуговує на схвальні відгуки, адже, що б ми не казали, перший сезон був досить напруженим, витонченим та веселим водночас. Але, як показали другий та зараз третій сезон, можливо, шоу не має достатнього ресурсу, щоб стати одним з найкращих.

Кадр з серіалу "Тед Лассо" / AppleTV+

У чому тоді проблема 3 сезону

Найбільша проблема сезону 3 – розширення сюжетів. Тоді як перший сезон був дивовижно точним у своїй оповіді та стрімким у своїх жартах, третій сезон часто має зайві сюжетні лінії та мандрує в часі. Принаймні ми це побачили в першій серії. Зникли стислі 30-хвилинні епізоди, а з’явилися ті, які займають близько 50 хвилин.

Чи достатньо для шоу просто того, щоб заспокоїти нас, виступати як культурний еквівалент важкої ковдрочки, яка допомагає нам краще спати вночі? Можливо, залежить від того, що ви шукаєте у мистецтві кінематографа. Якщо ви шукаєте шоу, яке впевнене у своєму ритмі, зі знайомими персонажами, які не відступають занадто далеко від свого шляху, то вам може направду сподобатися третій сезон "Теда Лассо". Якщо ви шукаєте шоу, яке вразить вас новизною – то ви будете дуже розчаровані.

Кадр з серіалу "Тед Лассо" / AppleTV+

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Графік виходу серій

Прем'єра шоу відбулася 15 березня на AppleTV+.

1 серія – 15 березня;

2 серія – 22 березня;

3 серія – 29 березня;

4 серія – 5 квітня;

5 серія – 12 квітня;

6 серія – 19 квітня;

7 серія – 26 квітня;

8 серія – 3 травня;

9 серія – 10 травня;

10 серія – 17 травня;

11 серія – 24 травня;

12 серія – 31 травня.

Попри все, 3 сезон має 94 % рейтингу на Rotten Tomatoes серед глядачів та 100 % серед критиків.

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