Без оплати за 3 місяці роботи, – акторка Цимбалару про зйомки для телеканалу "Україна"

Медіаімперія Ріната Ахметова "Медіа Група України" припинила своє існування. Припинив своє мовлення і телеканал "Україна", що входив до медіагрупи. Акторка Анастасія Цимбалару розповіла, як під час війни група, яка знімала серіал для цього телеканалу, залишилася без оплати за роботу.

Деталями цього інциденту Анастасія поділилася в інтерв'ю 24 каналу. За словами акторки, 3 місяці велика команда працювала над серіалом для телеканалу, але через його закриття залишилася без зарплати.

Читайте також Акторка Цимбалару зізналася, чи готова відпустити чоловіка на війну

Цимбалару про скандал з телеканалом "Україна"

16 лютого був крайній знімальний день 16-серійної історії, яка знімалася українською мовою з усіма українськими акторами для телеканалу "Україна". Під час війни телеканал припинив своє існування. Знімальну групу, де не тільки актори, а й оператори, костюмери та інші, не розрахували. У війну, коли вся кіноіндустрія на паузі, люди залишилися без оплати праці за 3 місяці.

Хлопці, які працювали на знімальному майданчику, пішли боронити нашу країну. У них немає грошей, щоб купити необхідну амуніцію. Хто у такому випадку має відстоювати права акторів та всієї знімальної групи? Минуло 8 місяців, а велика частина людей досі не отримала розрахунку. Що робити? Ще одне питання. Та, на жаль, кому ці питання ставити?

– емоційно висловилася Цимбалару.



Анастасія Цимбалару / Фото Уляни Журби, 24 канал

Зазначимо, також Анастасія розповідала про зйомки росіян в українському кіно. Вона підкреслила, що російських акторів цілеспрямовано запрошували зніматися в Україні, створювали для них всі комфортні умови. Також росіяни отримували в кілька разів більші гонорари. Українським акторам оплачували роботу в гривнях, а росіянам – у доларах.